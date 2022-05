Dar y recibir afecto, una necesidad humana

Cada persona tiene uno o dos lenguajes de amor con los que se siente especialmente cómodo para expresar y recibir afecto. Por lo general, yo soy un poco de entrada parca y reconozco eso pero es parte haber estado en un medio desconocido al principio por mi donde tenía que hacer ese Safe for Me o cuidarme yo solita y aun lo sigo haciendo, pero he ido aprendiendo en cierta forma soy muy sapiosexual y cuando admiro o me gusta alguien cosa muy grande para quienes me conocen muy a fondo, ya que ser sapiosexuales que te gusten las personas por su inteligencia, brillantez y admiración antes que por cualquier condición económica , social o física.

El lenguaje del amor: sentirse querido y amado.

Aquí algunas maneras básicas de expresar y recibir afecto.

Si algunos no reconocemos: Las heridas emocionales de la infancia estas vaticinan en gran parte de los casos de cómo será nuestra calidad de vida cuando seamos adultos. Son como lesiones psíquicas, como fragmentos sueltos y mal curados que nos impiden llevar una existencia plena e incluso afrontar los pequeños problemas del día a día con mayor soltura y resistencia.

A veces, las heridas emocionales aparecen gracias a un pasado infantil realmente traumático. En este caso, los cuidadores o principales referentes afectivos del niño son maltratadores, negligentes o están ausentes.

En cambio, en otros casos, la herida emocional se origina por una interpretación distorsionada de la realidad por parte del niño. Debemos estar conscientes que los pequeños no cuentan con un aparato psíquico lo suficientemente desarrollado que le permita interpretar sus impresiones y sensaciones de forma adecuada.

Por tanto, un simple descuido por parte de los padres, puede desembocar en una interpretación catastrófica por parte del infante. Las heridas emocionales se originan por una o varias experiencias negativas (o interpretadas como tal) vividas en la niñez. Dichas vivencias dejan una huella afectiva que, de alguna manera u otra, termina repercutiendo en el comportamiento del adulto.

El miedo al abandono

El miedo al rechazo

La humillación

La traición o el miedo a confiar

La injusticia

Pero no voy entrar en aguas profundas de la psicología mejor prefiero dar tips de afectos.

5 maneras básicas con las que las personas expresan y reciben amor. Recibir cariño y amor es una necesidad básica humana.

Por medio del contacto físico. Es el lenguaje más sencillo de expresar en cualquier circunstancia. Es un lenguaje directo y cálido. Abrazos, caricias, es el más sencillo de expresar. Necesitamos sentir cerca y físicamente a las personas que queremos. Mire de algo aunque sea un Pellizco suave. Haciendo regalos. Un regalo es un gesto de cariño de los demás.

No tiene que ser algo ni llamativo, ni caro, ni frívolo.. cualquier detalle lo podemos percibir como una muestra de afecto por parte de los demás.

Con palabras. Exprese use emojis, hay tantas formas en redes y apps que es tan sencillo decir Hola y un emojis eso es simple no va suceder nada fuera de lo normal .¿Nos gustan las palabras de cariño de los demás? Las palabras pueden ser fugaces pero quedan en nuestra memoria. Todo el mundo tiene algo especial que podemos reconocerle. Con cada palabra sincera de aliento y de reconocimiento a la otra persona estamos constatando que esa persona nos importa. Con actos de servicios. Sea cortes tenga gestos de servir el desayuno, hacer una buena cena. Compartiendo tiempo de calidad con los demás. Es tener un tiempo de atención sostenida durante un período de tiempo. Compartir y estar con el otro, realizar alguna actividad juntos, prestarle atención. Es una buena manera de mostrar generosidad y demostrar afecto. Hoy en dia existen miles formas de organizar su tiempo cuando interés real se nota.

A estas formas básicas de comunicación son lo que llamamos el lenguaje de amor. Porque gracias a este ‘lenguaje’ podemos comunicar y recibir amor de forma clara.

Recordar que a veces a lo que mas tenemos miedo es lo que mas terminamos atrayendo , las personas adultas tiene miedo de mostrar sus afectos hoy en día hay un protocolo de estar cerrados a nuestras emociones y reprimir algo que yo no entiendo por mas que me expliquen gente grande. Sin duda, la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver con la comunicación.

Cuando somos claros/as y honestas/os sobre lo que sentimos, queremos y necesitamos, vamos indudablemente por el buen camino. Pero no confundamos sinceridad con comunicación sin filtro o sincero, ya que en ese caso, no nos estaremos “haciendo cargo” y por lo tanto, no estaremos funcionando desde una auténtica responsabilidad afectiva.

Una clave

Importante a tener en cuenta es la diferencia entre responsabilidad afectiva y responsabilizarnos de las emociones de las otras personas con las que nos vinculamos.

La principal diferencia es que cuando nos responsabilizamos de las emociones de otras personas, el foco de atención está puesto en él/la otro/a, trate de llevar esa creatividad afectiva al plano profesional hágase responsable de usted primero, nos desconectamos de las necesidades y emociones propias e impedimos que la otra persona gestione por sí misma desde un planteamiento de condescendencia o sobreprotección; sin embargo, cuando funcionamos desde la responsabilidad afectiva, el planteamiento de la dinámica es horizontal. Se le otorga plena capacidad de gestión y toma de decisiones a la otra persona, y el foco está puesto (también) en nuestras emociones y necesidades.

Rocío Regalado

