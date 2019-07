Danza de los millones inicia este martes con la fecha 2 de julio

Comparte esta noticia

Domínguez y Puasón tendrían bonos de 5 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Llegó el día esperado, la famosa fecha del 2 de julio, donde cientos de peloteros pasarían de paupérrimos a millonarios.

29 equipos de MLB erogarán desde este martes y hasta el 15 de junio del 2020 más de 160 millones de dólares. Hay más de 4 mil novatos inscritos en la oficina de MLB en el país.

Liderada por el jardinero Jasson Domínguez, la lista de los mejores 30 prospectos internacionales de 2019 incluye a 17 jugadores de la República Dominicana, 11 de Venezuela, uno de Cuba y uno de Panamá. En la lista de los mejores prospectos, hay 13 infielders, nueve jardineros, seis lanzadores y dos receptores.

En esa lista hay dos peloteros dominicanos que esperan bonos de al menos 5 millones de dólares: Jasson Domínguez (Yanquis) y Robert Puasón (Oakland).

A Puasón los Bravos de Atlanta lo tenían acordado verbalmente hace dos años por US$6 millones y su caso provocó la suspensión de por vida del entonces gerente John Coppolella y de todos los ejecutivos de desarrollo internacional.

Dice el reporte de MLB Pipeline que Puasón con el madero hace contactos sólidos a ambos lados del plato, tiene un swing fluido y la habilidad de poner la pelota en cualquier zona del terreno. Delgado (sostiene 165 libras en sus 6’3 pies) y flexible, su cuerpo proyecta desarrollarse hasta poner poder a sus batazos.

Domínguez, conocido como “El marciano”, ha sido defendido como un talento fuera de este mundo. El jardinero proyecta como un jugador potencial de cinco herramientas en el mismo molde.

Byron Lora podría ser el tercer jugador con bono grande. Es el novato con más poder a entender de la clase, con un paquete de 6-4 de estatura con poder y rapidez en el swing, definitivamente se proyecta como un jugador de esquina con brazo sólido average. Futuro jugador del medio de la alineación, se habla entre 3.8/4.0 Millones.

La lista de los primeros 10 a ser elegido desde hoy según MLB Pipeline sigue así: Luis Rodríguez, OF, Venezuela; Erick Pena, OF, República Dominicana; Ronnier Quintero, C, (RD); Yiddi Cappe, SS, Cuba; Emmanuel Rodríguez, OF, (RD); Arol Vera, SS, Venezuela; José Salas, SS, Venezuela.

Yerik Pérez, director de MLB para el país, aseguró a El Nuevo Diario que para el período 2018-2019, los equipos de grandes ligas invirtieron US$159 millones de dólares

“El monto que podríamos invertir en jugadores internacionales es negociado y establecido dentro del acuerdo colectivo (CBA por sus siglas en inglés) con el sindicato de jugadores de MLB. El año pasado, cada equipo tenía un monto asignado para fichas firmas. En tal sentido, el gasto total aprobado de los equipos fue de US$159 millones de dólares. Lo que representó de US$4,000,000 a US$6,000,000 por equipo aproximadamente”, dijo Pérez vía telefónica.

¿Cuáles son las normas?

Un jugador internacional es elegible para firmar con un equipo de Grandes Ligas entre el 2 de julio y el 15 de junio del próximo año. Debe cumplir 16 años antes de firmar y tener 17 años antes del 1 de septiembre del año siguiente. En términos prácticos, eso significa que los jugadores nacidos entre el 1 de septiembre de 2002 y el 31 de agosto de 2003 serán elegibles para firmar en el próximo período de firma. Los jugadores deben estar registrados con antelación en Major League Baseball para poder firmar.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

