D’Antoni: “Hemos jugado sin intensidad en todos los partidos”

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND, CALIFORNIA, EE.UU.- El entrenador de los Rockets de Houston, Mike D’Antoni, reconoció que su equipo volvió a jugar sin intensidad en el tercer partido de las Finales de la Conferencia Oeste que perdieron por paliza de 126-85 ante los Warriors de Golden State, la peor en la historia del equipo.

“El no tener intensidad en el campo te lleva a que todas las facetas del juego se resientan y no puedas rendir al máximo”, declaró D’Antoni. “En los playoffs no puedes jugar sin intensidad y menos ante unos profesionales como los que tiene los Warriors, que son muy buenos”.

El margen de 41 puntos de victoria también fue el más grande en la historia de los Warriors en los playoffs, eclipsando un récord establecido hace 70 años cuando la franquicia estaba en Filadelfia. Golden State esencialmente dominó cada faceta del juego.

Los Rockets fallaron por completo en el ataque, con solo un 40 por ciento en los tiros de campo y tuvieron 20 pérdidas de balón, que los Warriors convirtieron en 28 puntos.

Mientras que en defensa fueron aún peores al dejar que los Warriors tuviesen un 52,2 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 41 de triples, además de ganar la batalla bajo los aros con 49-41 rebotes.

“No hicimos tiros, no hicimos jugadas”, analizó D’Antoni. “Parecía que nos hubiésemos desinflado por completo, algo que quedó reflejado en la segunda parte cuando ellos anotaron sus tiros y nosotros todo lo contrario.

D’Antoni señaló que el equipo debe cambiar de actitud de cara al cuarto partido y salir al campo con el único objetivo de luchar al máximo y recuperar las cualidades de equipo que busca la victoria de principio a fin.

El escolta estrella de los Rokets, James Harden, que aportó 20 puntos y nueve asistencias admitió que D’Antoni tenía razón como describió lo que había pasado en el campo.

“No fuimos tan agresivos como necesitábamos. Empezamos el juego bastante sólidos, y luego los dejamos ganar confianza para terminar el primer cuarto”, analizó Harden. “En ataque comenzamos a perder intensidad, ellos lo notaron y todo cambió a peor”.

Los Warriors mantuvieron a los Rockets sin anotaciones para los últimos 4:04 del primer cuarto, cuando hicieron una racha de 11-2, que fue decisiva, sin que el equipo de Houston ya pudiese bajar la desventaja hasta los seis puntos, que luego se alargó hasta 11 al concluir la primera parte.

James y el base Chris Paul tuvieron tantos balones perdidos (cuatro) como canastas anotadas (4 de 15 tiros) en la primera mitad.

“Tenemos que ser mejores”, admitió Paul, quien terminó con 13 puntos en 5 de 16 disparos y cuatro asistencias. “Creo que tenemos que ser más agresivos. Dejamos que golpeasen primero, ¿entiendes lo que quiero decir?”.

Los Rockets, la segunda ofensiva de la NBA solo detrás de los Warriors durante la temporada regular, estuvieron especialmente mal en la primera parte y en la segunda los Warriors mostraron su condición de actuales campeones de la liga y la mezcla fue una derrota histórica para el equipo de Houston que ahora también pierde por 2-1 la serie al mejor de siete

