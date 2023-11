Danny Santana: “El enfoque comienza desde las prácticas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Danny Santana fue el jugador más destacado por el conjunto azul el pasado martes en la derrota siete por cuatro ante los Toros del Este en el Estadio Francisco Micheli. El jugador de 32 años ha conectado seis hits en sus últimas 18 apariciones al plato anotando 6 carreras y remolcando cinco vueltas.



“Contento de que Dios me esté dando la oportunidad de aportar ofensivamente al equipo. No sabía que tenía cinco remolcadas en ese lapso, estoy contento y agradecido por los resultados” expresó utility azul.



Santana ha estado en el lineup titular en seis de los 11 partidos de los Campeones y ha mantenido el enfoque cuando le ha tocado salir desde la banca. Además, aunque confiesa que la primera base es su posición favorita, el veterano jugador confiesa trabajar fuertemente para hacer su mejor trabajo en cualquier posición defensiva que lo necesiten.



“El enfoque comienza desde las prácticas, tratar de prepararme y hacer lo que tengo que hacer para aportar al equipo. Estar disponible para dar el cien por ciento en cualquier posición en la que me necesiten” destacó.



“Estoy volviendo desde cero, tenía un año que no jugaba. Hay algunas cosas que no me están saliendo de la mejor manera pero ahora es que estoy en el terreno de juego y es como si fuera aprender de nuevo cosas que había aprendido” confesó el nuevo integrante azul.



El jugador con experiencia de Grandes Ligas, decidió quedarse en casa y dedicarle tiempo a su familia en el verano a pesar de múltiples ofertas en México. Sin embargo, ahora su única meta es ganar un título con los Tigres del Licey y prepararse para escuchar ofertas en el verano.



Perteneciendo a los Toros del Este, Santana reforzó a las Estrellas Orientales en playoffs la temporada pasada y fue vital en el pase a la final del conjunto oriental al batear .326 en 54 apariciones con cuatro dobles y seis remolcadas en el Round Robin.

Relacionado