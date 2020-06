Danny Salazar y otros lanzadores contactados por Licey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Alex Reyes, Danny Salazar, Génesis Cabrera, Reynaldo López, Deivi García y Enyel De los Santos son lanzadores de grandes ligas o prospectos que entran en las perspectivas de los Tigres del Licey con mira a la temporada invernal 2020-2021, pautada para iniciar el 30 de octubre.

Ellos son parte del puñado de brazos de los felinos con los que operaciones de béisbol mantiene contacto, muchos de los cuales entienden que no habría razones por las que sus organizaciones de Estados Unidos les prohíban lanzar en la liga invernal, cuando este año no se jugará en las Menores y no se sabe qué pasará con las Mayores y si se juega será con un calendario recortado.

El gerente general, Junior Noboa, afirmó que junto al staff de operaciones ha estado en contacto con el personal de picheo como los citados, más los César Valdez, Albert Abreu, Jairo Asencio, Ulises Joaquín, Alfredo Simón, Gabriel Arias Luis Vásquez y otros nativos del equipo azul que están deseosos de integrar el equipo.

El entusiasmo de Noboa crece al citar a otros prospectos de las diferentes organizaciones que tienen grandes deseos de debutar con los Tigres en la campaña venidera, como los citados Reyes, De los Santos, López y García, así como Jean Carlos Mejía, Cristian Javier, Adonis Medina, Daury Moreta, Antonio Santos, Oliver Ortega, Jojansen Torres y otros.

“Hacemos llamadas todos los días a nuestros jugadores para saber cómo están, dejarles saber que estamos en la mejor disposición, cuál es su ánimo, qué podemos hacer para conversar con los ejecutivos de las diferentes organizaciones para ir trabajando con los permisos”, explicó Noboa.

“Son un grupo de muchachos, jóvenes prospectos que están ansiosos por debutar”, expresó sobre el último grupo citado, durante una entrevista de presentación en los medios y redes sociales del Licey del nuevo coach de pitcheo Jairo Cuevas.

“Yo sé que, en el peor de los casos, un 50 por ciento de esta lista que ofrecí va a estar ahí”, dijo con optimismo el gerente general azul, respeto a la participación en el torneo invernal don José Manuel Fernández, In Memoriam.

Previó que el equipo tendrá un buen dolor de cabeza que va a tener que manejar Jairo Cuevas “junto a nosotros, que tendremos que sentarnos a hablar con esos muchachos, a ver cómo los manejamos, de manera que podamos sacar el mejor beneficio”.

Noboa advirtió de la posibilidad de que las organizaciones de los Estados Unidos puedan hacer una Liga Instrucción extendida, así como la Fort League de Arizona o programas específicos de sus equipos a donde puedan enviar a parte de esos jugadores, en lugar de permitirles actuar en sus respectivos países.

“Pero ha habido tantos peloteros de las menores de diferentes nacionalidades, latinos que no han podido jugar, que definitivamente sus organizaciones van a tener que dejarlos actuar en los países de donde son oriundos”, confió.

