Danny Salazar dice quiere jugar con el Licey, pero Cleveland no le da permiso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Deseos no le falta al derecho de Grandes Ligas Danny Salazar de lanzar en la pelota invernal con los Tigres del Licey. Pero la petición de permiso negada de manera reiterada por los Indios de Cleveland, ha impedido cumplir con lo que estima como “un sueño”, algo que le fascinaría, el dejarse ver de la afición dominicana.

“Me gustaría, me encantaría jugar en Dominicana, claro, y que todas las personas que no me pueden aquí, todos mis amigos, me vean en Santo Domingo, pero lamentablemente no es una decisión mía”, dijo el raudo a Juan Carlos Hidalgo, quien lo entrevistó desde Estados Unidos para Licey Radio.

“No es tanto el uno alejarse (del béisbol invernal), ahora que uno está saludable, es el permiso que uno de debe obtener del equipo, que siempre lo niegan”, explicó el pitcher de 27 años, que en el pasado fue operado y ha tenido lesiones que entran en el historial del por qué no actúa en la pelota local.

Aclara que es un empleado de los Indios y, obviamente, ellos tienen control sobre él y de lo que quiere hacer en la temporada libre, por lo que no es por propia decisión el no lanzar con los campeones nacionales de 2016-17.

Otro aspecto que sacó a relucir que le impediría hacerlo este invierno, es que está en período de arbitraje, “en que los equipos cuidan mucho a uno”.

En cuanto a las conversaciones con Cleveland en materia de arbitraje, dijo que ya terminaron las reuniones de inverno de los equipos de Grandes Ligas, y que sería cuestión de días, cuando se comenzaría a hablar de ese aspecto.

