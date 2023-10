Danny Rivera y Sergio Vargas presentarán espectáculo “Brindemos por ella” en el Jaragua

Los artistas prometen un espectáculo que llenará las expectativas de los asistentes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Carlos Santos Manager presentará el sábado 12 de este mes de octubre, en el salón la Fiesta del hotel Jaragua, a Danny Rivera y a Sergio Vargas con su espectáculo “Brindemos por ella”.

Según informaron este martes en una rueda de prensa, se está trabajando para que sea un evento de primera. Aseguran que el mismo estará cargado de grandes emociones y de inolvidables recuerdos que llegarán a la mente de sus seguidores.

“Hemos unido a estos dos artistas de larga trayectoria musical, que mantienen buena popularidad en estos tiempos, que con sus canciones le cantan al amor y al desamor, que tienen grandes recuerdos entre sus seguidores, donde cada canción a interpretar llegará al corazón de los amantes de la buena música” , puntualizó Carlos Santos, productor general del espectáculo.

De su lado, Danny Rivera manifestó: “Amigo, quiero invitarlo a mi próximo concierto en República Dominicana, quiero que brindemos por ella, con el gran Sergio Vargas, voy a estar acompañado de un maestro del merengue, un gran cantante y me honra estar con él, el 12 de octubre en el hotel Jaragua, vamos a brindar por ella”.

Rivera es conocido por su estilo romántico; ha sido una figura prominente en la música latina durante décadas; ha lanzado numerosas canciones a lo largo de su carrera, cubriendo una amplia variedad de canciones en la que se encuentran: «Amada Amante», «Qué Bonita Es Mi Tierra», «Mi Viejo», «Canto a Mi Tierra», «En Mi Viejo San Juan», «Porque Yo Te Amo», «Cómo He de Vivir Sin Tu Cariño», «Te He Prometido», «Te Regalo Una Rosa», «Libre», «Que Digan Misa», «Volveremos», «Borinquen Tiene Montuno», «El Día Que Me Quieras», «Hoy He Vuelto a Ver el Amor», entre otras.

De su lado, El Negrito de Villa, Sergio Vargas, manifestó que se siente altamente honrado al compartir escenario con un artista de la categoría de Danny Rivera, donde interpretará canciones románticas para brindar por ella y algunos merengues para que baile con ella.

Sergio Vargas, un artista conocido como merenguero, también tiene un gran repertorio de música, quien a lo largo de su carrera ha lanzado varias canciones populares en la que se entran «La Ventanita», «Marola», «Dile», «Cachamba», «La Quiero a Morir», «Vete y Dile», «La Pastillita», «Ni Tú Ni Yo», «Madre», «Déjame en Paz», «Que Bonita es la Vida», «Amor Con Amor Se Paga», «Te Vas a Acordar de Mí», «Todo Cambia», «Niña Bonita», entre otras.

Estos dos grandes artistas actuarán juntos el 12 de octubre de 2023 a partir de las 8:30 de la noche en el hotel Jaragua, pudiendo adquirir sus boletas en UEPA Tickets, Supermercados Nacional, Jumbo y CCN. Para más información al 809-922-1439.