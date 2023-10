Danny Punto Rojo revela a los artistas el secreto para no ser «estropeados» por la evolución

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante urbano Francisco Mesa, mejor conocido como “Danny Punto Rojo”, aseguró que el ingrediente mágico para el éxito permanente es trabajar duro y adaptarse a los cambios que demanda la industria musical.

“Yo creo que el único ingrediente para eso es trabajar duro y actualizarnos, mantenernos en evolución, no dejar que la evolución te estropee”, precisó.

Manifestó que el mundo de la música está en constante transformación, donde las preferencias del público y las tendencias son efímeras; por tanto, la clave para mantenerse vigente es la adaptación constante.

“El que no está aquí es porque no quiere evolucionar, el mundo cambia día a día, los jóvenes de ahora tienen otro sentir y si tú no vas acorde al tiempo, la evolución te estropea”, expuso.

Al ser entrevistado por las comunicadoras Paloma de la Rosa y María Jiménez en el programa “Novedades”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el artista urbano expuso que ha sido testigo de la transformación del género y de cómo algunos de sus homólogos ya no están la palestra por cerrarle las puertas a los cambios.

(Ver programa).

Música

Para celebrar su cumpleaños, el 12 de agosto, «Danny Punto Rojo», lanzó de forma simultánea tres álbumes que abarcan los géneros del dembow, reguetón y trap.

Al respecto, declaró que cada uno de los álbumes lleva consigo como carátula distintiva, un feto en desarrollo, que simboliza una etapa de su carrera musical.

Indicó que cada álbum es completo en sí mismo. En total, son 36 temas que ofrecen una diversidad de ritmos, letras y emociones para satisfacer a todos los gustos musicales.

“La carátula es un feto, cada álbum tiene un feto, representando una etapa de mi carrera musical. Es un álbum completo de reguetón. Cada uno consta de 12 temas: 12 reguetones, 12 trap y 12 dembow, son 36 temitas”, precisó.