Danny Green: “Si tienes a LeBron y Davis, no hace falta mucho más”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La agencia libre de 2020 será de una de mucho trabajo para los Lakers. Pese a que no hay indicios de que la renovación de Anthony Davis vaya a generar ningún problema, muchos de los integrantes de la plantilla que ha llevado a los angelinos a ser campeones han terminado contrato tras el fin de los playoffs, por lo que no está claro cuántos de ellos volverán a estar a las órdenes de Frank Vogel. En concreto, son ocho los hombres cuya vinculación contractual ha finalizado (contando a Davis), y podrían ser incluso diez si Avery Bradley y JaVale McGee no ejercen sus respectivas player options.

Sin embargo, esto no parece preocupar a quienes siguen siendo integrantes del roster. Danny Green, que cuenta con una temporada más de contrato, fue preguntado por las opciones de los suyos de renovar el título en una entrevista con Adam Zagoria, periodista de Forbes, lo que le llevó a reflexionar acerca de la confección de la plantilla.

“Estoy seguro de que podemos luchar por otro anillo” afirmó. “Va a ser complicado, porque tenemos muchos jugadores que se han convertido en agentes libres y va a ser muy difícil traer a todo el mundo de vuelta y ajustar los contratos al espacio salarial. No obstante, si tienes un núcleo formado por LeBron y Davis (asumiendo que Davis vuelva) tienes básicamente todo lo que necesitas. No hace falta mucho más”.

No son pocos los rumores que han emergido con respecto a cómo llenarán los californianos los huecos de la plantilla. Nombres como los de Derrick Rose han aparecido vinculado a los Lakers, y parece que la idea de incorporar una estrella emergente empieza a cobrar fuerza en las oficinas, lo que invita a pensar que habrá varios cambios con respecto al equipo actual. Sin embargo, como dice Green, los dos pilares fundamentales ya están asentados.