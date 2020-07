Danny Daniel acusa a Zacarías Ferreira de robarle composición

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El cantautor español Danny Daniel, a través de un correo electrónico, acusó al bachatero dominicano Zacarías Ferreira de apropiarse de una de sus canciones sin autorización y violentando todos los cuerdos internacionales sobre derecho de autor.

El mensaje enviado por Danny y que fue distribuido por su amigo y promotor artístico, Raphy D’ Oleo, explica que Ferreira tomó las letras de su tema “Tu no correspondes”, la cual había el había escuchado en bachata durante una entrevista en Santo Domingo en el año 2011, donde conoció personalmente al artista dominicano, pero nunca se imaginó que una década después sus letras tendría otro título y registrada en varias sociedades de autores por otra persona que no sea el original, como dice que ha pasado en este momento.

Daniel Cardon de la Campa, como es el nombre de pila del responsable del éxito “Se que me engañaste un día”, explicó que Zacarías grabó el tema, cambió el título y la registró como “Te quiero a ti” en la Sociedad de Autores y Compositores Americanos y en la de Autores de España.

La versión de Zacarías Ferreira es del año 2004, perteneciente al álbum El Triste, por lo que se entiende que este viene cobrando los beneficios de autor por casi 14 años.

Al llegar el correo de denuncia y molesta que tiene Danny Daniel, periodistas de El Nuevo Diario tratamos de comunicarnos con el responsable de “La Asesina”, pero este no respondió los intentos de llamadas.

Mensaje íntegro de Danny Daniel:

Hola amigos,

A mi lo que de verdad me gusta es salir a un escenario y poder ofrecer a mi público algunas de las canciones más exitosas de mi carrera

Lo que no me gustan para nada, es tener que decirle a mi gente en República Dominicana, que hace unos días, y por pura casualidad, descubrí que aquel muchacho joven que conocí en una entrevista de radio allá por 2011 y que me enseñaba muy emocionado su último trabajo donde incluía una canción mía que se llama TU NO CORRESPONDES, iba a ser capaz de hacer lo que hizo

Este joven artista, ZACARIAS FERREIRA, cambió el título de la canción. Ahora ya no se llama TU NO CORRESPONDES, ahora se llama TE QUIERO A TI.

Y no solo eso, sino que la registró a su nombre en dos de las Sociedades de Autores más importantes del mundo ASCAP en USA y SGAE en España.

Y yo me pregunto, cómo es posible que alguien pueda hacer algo así ? Cómo es posible que un muchacho en el nacimiento de su carrera pueda ensuciar sus manos de esa manera, apropiándose de algo que no le pertenece ?

Seguro que pensaba que nadie le iba a descubrir? Pues se equivocó. La mentira le duro casi diez años

Menos mal que siempre se coje primero a un mentiroso que a un cojo. Me da mucha pena y mucho dolor pensar que tenemos que estar siempre al acecho; pues de artistas sin escrúpulos como en esta ocasión está el mundo lleno

Gracias por regalarme vuestro tiempo .

Anuncios

Relacionado