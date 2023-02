Danna Paola desata polémica tras dar intenso beso lésbico a una bailarina

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – El pasado fin de semana, Danna Paola realizó una presentación de su gira XT4S1S. Si bien, todo parecía desarrollarse de manera normal hasta que en uno de los bailes, la cantante le dio un apasionado beso a una de sus bailarinas; lo cual, quedó grabado en video y ha sido publicado en diversas redes sociales.

Esta situación ocurrida en pleno escenario con la intérprete de «Mala fama» causó la reacción de los internautas con críticas sobre su actuar. «Con estas actitudes confunden a sus fans que entre ellos hay menores de edad, no es malo ser lesbiana o gay o lo que quiera ser cada quien, pero permitan que los niños y niñas lo decida por si mismos y en su momento», dijo un usuario.

«Que bueno que está muy enamorada pero no dijo de quién»; «No me esperaba esto de la tía Paola al menos ahora puedo preguntarle ¿tía y la novia?»; «Lo bueno que es una profesional la chava por eso las tunden en las redes. Solo que después no se queje de los malos comentarios», y «»Ya saben como es la actitud de Danna Paola, tranquilos chicos», agregaron.

Otros consideraron que solo fue una estrategia de la también actriz. «¡¡¡Qué no harán por ser tendencia!!!»;; «Pobre niña están tan desubicados, que pena»; «Ese tipo de gente hace lo que sea por llamar la atención»; «Lo que tiene que hacer para tener publicidad, esto ya lo ha hecho Madonna que no sea copiona», y «Esta mujer ya no haya que hacer para ser noticia», dijeron.

Otra situación ocurrida en esos días, fue cuando la famosa olvidó la letra de uno de sus temas; sin embargo, aseguró que era por la emoción, volvió a cantar y el público presente olvidó el incidente de inmediato. Así, que para Danna Paola este tour ha estado lleno de controversias desde el inicio, debido a que canceló algunas presentaciones a causa de la depresión y la ansiedad que padeció.

Relacionado