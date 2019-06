Danilo y Leonel ¡diferencias esenciales!

El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fue fundado por Juan Bosch para abrirle paso a los pobres, a “los hijos de machepa” para que salieran de la miseria y elevaran su nivel de vida; para que los “tutmpotes”, los ricos, no fueran los único en disponer de riquezas. Leonel tiene más de veinte años como su presidente.

El lema es “servir al partido, para servir al pueblo”, conceptualizando sobre esto, Leonel logró, ser elegido presidente de la Republica en tres periodos. ¿Sirvió al pueblo? ¡!No ombe!! Se concentró en favorecer la cúpula, a ricos; ni siquiera hizo “visitas sorpresas” a comunidades pobres, ¡olvidó hasta a Villa Juana!

En su primer periodo, estableció su refugio privado, la multimillonaria, Fundacion Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). La necesitaba, no para estudiar y combatir las raíces de la pobreza en el pais, sino para mantenerse en contacto con poderosos, nacionales e internacionales; para estudiar temas globales, diseñar, reconocer, cine, propuestas ¡volar alto! No le gusta involucrarse con infelices, agricultores, gentes humildes, de campos y barrios. Nada que le evoque miseria. Solo en campaña va tras sus votos. Su debilidad son los ricos.

Maneja el tema de la reelección según le convenga. Para la presidencia del PLD, la reelección es automática, es vitalicio, ¿No hay otros líderes con capacidad de presidirlo?; para la presidencia de la República, “todo depende”. Ahora busca un cuarto periodo.

Indiscutiblemente, la misión del PLD fundado por Bosch, buscando justicia social, ha sido cambiada por Leonel para no lastimar ricos, para no tocar la corrupción y mantener la impunidad. Por eso, no ha cooperado adecuadamente para institucionalizar el pais ni para tener un Congreso y un sistema judicial confiable.

Es obvio, Danilo y Leonel van por rumbos diferentes; tienen discrepancias esenciales, de principios y metas. Mientras Leonel tiene el Funglode para acercarse y servir los ricos, Danilo tiene “ Funglode de visitas sorpresas” para acercarse y servir los pobres, llevándoles herramientas, que le permitan desarrollar sus potencialidades.

Para las elecciones de 2020, a Leonel le preocupa el trabajo positivo de Danilo con los pobres; puede ser determinante, no quiere que aspire a la reelección; busca evitarlo, fortaleciendo los obstáculos. Mueve todos los escenarios ¡el congreso arde! Además, se ha puesto la gorra morada y ha bajado de su pedestal, para acercarse a los indigentes, “el mal comió no piensa”; lleva palabras bonitas, promesas y un espectáculo artístico, a cambio de su voto.

¿Qué criterios esgrimirán los peledeistas para elegir su candidato? ¿Evitarán la división, desprendiéndose de lo personal y pensando en el pais? ¿Apoyarán los que favorecen “tutumpotes” o los que ayudan “hijos de machepa”? De todos sus aspirantes a presidente de la Republica, ¿Quién tiene más condiciones para ocuparse de todos los sectores sociales? Veremos.

Por Venecia Joaquin

Anuncios

Relacionado