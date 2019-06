Danilo sigue… ¡Rankiao!

Ningún ser humano ha sido, ni es, ni será “monedita de oro” para caerle bien a todo el mundo; por más virtudes que tenga y por más nobles que sean sus iniciativas, sus decisiones y sus ejecutorias. Por ejemplo: Quién pudiera pensar que Abraham Lincoln, seria víctima de un boicot en varias ocasiones por “compañeros” de su propio partido, en su decisión determinante de abolir la esclavitud de los afroamericanos en los Estados Unidos de América, y que también luego de la guerra de secesión pudo mantener la Unión; aun así su vida terminó a manos de John Wilkes (simpatizante de los Estados Confederados del Sur). Mahatma Gandhi , fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj Británico , usando la desobediencia civil NO violenta ; fue el precursor de la afamada “huelga de hambre” , y encarcelado en múltiples ocasiones , finalmente se logró la independencia de La India del Imperio colonizador británico ,y Gandhi pasó a ser un símbolo mundial de la paz y la resistencia ; aun así terminó a manos de Birla Bhavan radical hinduista relacionado con grupos ultraderechistas de la India.

Martin Luther King, activista que tuvo un liderazgo determinante en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos de América , también luchó por causas tan justas como el fin de la guerra de Vietnam y la erradicación de la pobreza ; fue quien pronunciara el famoso discurso “I have a dream” (Yo tengo un sueño), que sirvió para extender por toda la nación, la conciencia sobre los derechos civiles de la minoría negra ; aun así Martin Luther King terminó a manos de un segregacionista blanco en Memphis (Tennessee).

Imagínese usted si cada uno de estos íconos mundiales , que nunca murieron , que pudieron vencer el tiempo y hacer historia , que todavía hoy son recordados por los hechos y las iniciativas que procuraron en busca de un mundo mejor , en los lugares y los tiempos que les tocó vivir…¿ pudiera usted sorprenderse de que Danilo Medina , sea víctima de ataques inmisericordes e injustificados , si lo único que ha hecho es trabajar cada día sin descanso desde que es Presidente, e intentar devolver la dignidad a los desposeídos , a los desgraciados , a los olvidados? … Por eso, aunque usted esté de acuerdo o no, es el tercer Presidente mejor valorado de América y el Quinto mejor valorado del mundo (según el experto Roy Campos de Consulta Mitofsky); esto pudiera ser porque ha cumplido con lo que afirmaba en campaña: “Hacer lo que nunca se hizo”.

Hoy tenemos 911 , eso no existía en RD ; hoy tenemos Seguridad vial en todas las carreteras del país , alguien que me diga si vió eso alguna vez en este país ; Los niños no tenían una estructura segura donde tomar docencia y tener casi las “tres calientes” en las escuelas era como un sueño imposible ; preguntémosle a los padres de niños con alguna condición especial , adónde llevaban a sus hijos antes de existir los Centros de Atención Integral para la discapacidad (CAID) ; vayamos a cualquier municipio del país y preguntemos si alguna vez habían tenido un hospital en la condiciones y el equipamiento que tienen hoy ; sólo en este año quedaran terminados diez hospitales .

Si hablamos de turismo, en sus años de gobierno se ha casi duplicado la entrada de turistas comparando cuando Danilo Medina llegó al poder. ¿Qué Presidente tomaba un domingo para visitar cualquier rincón de nuestra amada República Dominicana y llevar soluciones a esas comunidades? Yo respondo, NINGUNO. A eso pudiera añadir que según datos del Banco Central, la pobreza ha disminuido, la clase media es más grande y los poderosos según vi en una foto hecha, en algún lugar del este del país parece que están muy contentos con el Presidente Danilo Medina. Pudiéramos decir también, que aun habiendo formalizado relaciones diplomáticas y comerciales con China, hoy tenemos mejores relaciones que nunca con Estados Unidos de América y el gobierno de Donald Trump.

“No somos el paisito que conocimos en el pasado. Somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe”. Danilo Medina.

Por: Pedro René Almonte Mejía

