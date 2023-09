Danilo Reynoso sobre película 0+: ‘’Fue muy retador mezclar la producción con interpretar un personaje’’

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor, productor y comunicador Danilo Reynoso, destacó detalles importantes sobre la película ‘’0+’’, la cual dirigió, que fue muy retador mezclar el trabajo de la producción con la interpretación de un personaje.

‘’Fue muy retador porque mezclar la producción, donde hay que estar atento a tantas cosas, y tener que concentrarte en un personaje, eso siempre es muy difícil, pero la verdad que tuve el apoyo de mis compañeros y del director Bruno Musso quien me ayudó a construir el personaje y eso fue muy valioso’’, señaló Danilo.

En ese orden añadió que 0+ es un filme muy humano desde el punto de vista de su individualidad ya que se circunscribió directamente a lo que vivió una persona en la vida real y que decirle a la gente que esa situación la vivieron millones de personas en la década de los 90’s tiene un gran valor.

Danilo es el presidente ejecutivo de Pop Entertaiment, productora de esta y otras películas exitosas como la galardonada ‘’La Familia Reyna’’ y como actor en ‘’Guayabo’’, ‘’Renacer’’, ‘’Rafaela’’, ‘’Para toda la vida, ‘’Flor de Azúcar’’, y otras.

‘’0+’’ se estrenará este próximo 12 de octubre en todas las salas de cine del país con el patrocinio especial de El Nuevo Diario.

Sobre Leo, personaje de Danilo

Leo, es el coprotagonista de la película 0+ y es interpretado por Danilo, quien precisa que en principio era otra persona quien debía encarnar el personaje, pero debido a diversos contratiempos con los actores, con las fechas y demás, tuvo que tomar la decisión de hacerlo él.

‘’Leo es un personaje súper interesante y retador. La verdad que es un personaje que me encantó mucho y me lo disfruté, porque pensaba en un inicio que era muy distinto a mí, un personaje muy acelerado, con una vida desenfrenada que gracias a Dios no llevo ni he llevado’’, indicó.

Danilo también precisó que analizó el personaje y entendió que, si hubiera sido esa persona, con esa edad, con mucho éxito, con capacidad de dinero, probablemente hubiera sido un Leo cualquiera y que trata de no juzgar los personajes por lo que hacen, sino que adopta la psicología de la empatía.

¿Por qué mostrar esta realidad a través de una película?

Danilo manifestó que la historia le llegó a través de un amigo periodista, José Rafael Sosa quien le comentó que conocía a una persona que escribía poesía erótica y que tenía una historia interesante para mostrar y a través de él logró conectar con la persona en la que se inspira la película.

‘’Definitivamente entendíamos que era una historia que valía la pena contar, que la gente debía conocer tanto como las otras que ya hemos hecho’’, cuenta Danilo.

En ese orden indicó que, de manera personal, a los 18 años perdió a un amigo por VIH/SIDA y que le impactó su vida de joven-adulto y en lo adelante comenzó a entender las relaciones humanas y sexuales y que de alguna manera es un homenaje a Gina (seudónimo de la protagonista real) y a su amigo que falleció hace un tiempo.

‘’Creo que es un homenaje a sus historias de vida’’, concluyó Reynoso.

Sobre Danilo

Danilo Reynoso, es un destacado actor, presentador de televisión y comunicador social, que en los últimos años se ha sumergido en la producción de cine, logrando llevar a la pantalla grande y streaming exitosos filmes.

Empezó haciendo teatro a temprana edad en la iglesia, luego le tomó pasión a la actuación y se motivó a estudiar con importantes personajes del teatro dominicano como Enrique Chao, Laura García Godoy, Waddys Jaquéz, Iván García y otros, hasta madurar su proceso actoral.

Más tarde ingresó a la universidad a estudiar Comunicación Social, laboró en la empresa de comunicación SIN (Servicios Informativos Nacionales), en una agencia de comunicación y luego volvió a la televisión nacional con el proyecto ‘’Una Vía a la Semana’’ junto a Evelyna Rodríguez, que duró una década al aire, hasta llegar a su exitosa labor como actor y productor.

Sobre la película

El largometraje de ficción es un drama erótico inspirado en hechos reales y protagonizado por Evelyna Rodríguez, Danilo Reynoso y Victorio D’Alessandro, bajo la dirección del argentino Bruno Musso y guion de Junior Rosario, y filmado en Puerto Plata, República Dominicana, y Argentina.

En la década de 1990, para cuando se creía que las enfermedades de transmisión sexual era una sentencia de muerte, dos dominicanos prósperos y residentes en Buenos Aires, Argentina, viven las consecuencias del rechazo, prejuicio e ignorancia luego de ser diagnosticados con un síndrome con muy poca información y escasos tratamientos. Volver a sus a raíces podría representar más allá de la sanidad, un nuevo comienzo.

“0+” se une a la cartelera de producciones de POP Entertainment como son “La familia Reyna” (2016), ganadora de 25 premios nacionales e internacionales, y “Rafaela” (2022), estrenada en el festival Internacional de Cine de La India. Además, ha producido junto a México, Argentina y Colombia.