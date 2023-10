Danilo recomienda a dominicanos no dejarse «engatusar» del Gobierno del PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), le recomendó este sábado a los dominicanos «no dejarse engatusar» del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En ese sentido, el expresidente de la República advirtió a los ciudadanos sobre posibles engaños y promesas vacías. Medina llamó a la población a mantenerse alerta y a no permitir que el país sea sometido de nuevo a una situación desfavorable.

En otro orden, aseguró que Abel Martínez desarrollará un amplio plan de trabajo en las áreas de salud, educación, empleo, producción agropecuaria e infraestructura para asegurar el desarrollo de las comunidades de la provincia Monte Plata.

Las palabras fueron ofrecidas por el expresidente de la República Dominicana durante el acto de juramentación de cientos de nuevos miembros del PLD en Yamasá, Monte Plata, procedentes del PRM y otros partidos políticos.

El ex presidente resaltó los logros transformadores de su gobierno y destacó la importancia de continuar este legado a través del próximo candidato presidencial, Abel Martínez.

Medina recordó los significativos aportes y logros de su administración al desarrollo de país, que incluyeron la eliminación de apagones, la construcción de miles de aulas y avances destacados en el sistema de salud y la agricultura. Hizo hincapié en la estabilidad de precios mantenida durante su mandato y expresó su confianza en que Abel Martínez retomará esa labor en beneficio del pueblo dominicano.

En tal sentido dijo que para que el país vuelva a tener las condiciones que tenía en los gobiernos del PLD, la gente debe acudir a votar temprano por Abel Martínez y los demás candidatos del PLD.

Danilo Medina reiteró que Abel Martínez es la garantía de impulsar un cambio positivo y tangible en la República Dominicana, porque está comprometido con el cambio y el bienestar de la nación.

Expresó que Abel Martínez ganará las elecciones y continuará la obra, para lo que falta poco para que Yamasá y las demás comunidades de Monte Plata puedan continuar con su desarrollo.

Juramentación

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recibió en sus filas alrededor de trescientos miembros y dirigentes del PRM en el municipio Yamasá, Monte Plata, en un acto encabezado por el ex presidente de la República, Danilo Medina, Presidente del PLD, acompañado del Secretario General, Charles Mariotti, ex Senador de la Provincia.

Junto a los ex miembros del PRM fueron recibidos en el partido morado una veintena de anteriores dirigentes que decidieron regresar a la organización que les formó políticamente y de la que, equivocadamente, se fueron a otra agrupación.

Al recibirlo y tomarle el juramento Danilo Medina les dijo a los peledeístas de nuevo ingreso, que el PLD es el Partido de las oportunidades en donde se le estimula a crecer políticamente y llegar a las posiciones anheladas, en base al trabajo político sistemático.

“Esta es su casa, aquí no recibirán codazos, en el PLD no se les pone cortapisas a los dirigentes. dijo de forma enfática el ex presidente de la República luego del juramento a los nuevos miembros del partido morado de la estrella amarilla.

Entre los dirigentes juramentados se encuentran Ramon Mikin, quien fue precandidato a regidor del PRM y hoy se integra al PLD junto a toda su familia y amistades; Mario Martínez ex dirigente coordinador de bloque de dirección media de la fuerza del pueblo, quien se suma junto a dos presidentes de dirección media y 24 presidentes de base.

La actividad fue organizada por Rafael González, candidato a senador del PLD; y Cruz Deivi de los Santos, candidato a alcalde del municipio Yamasá, quienes confirmaron la participación de cerca dos mil personas que se dieron cita de manera espontánea al lugar de la actividad.

Se trató de un multitudinario acto desarrollado con alegría y entusiasmo en donde volvió a manifestarse el anhelo de los comunitarios de ver nuevamente en el Gobierno al PLD, el Partido que transformó el municipio y colocó la provincia en la ruta del progreso y el bienestar.

Danilo Medina dijo que el agradecimiento que los electores de Yamasá tienen a las iniciativas adoptadas en la pasada gestión de Gobierno se compensa votando morado en las elecciones de febrero y mayo por el Partido de la Liberación Dominicana.

“El agradecimiento que nos tienen se compensa votando masivamente por los candidatos a regidores, vocales, diputados, alcalde y Senador del PLD y sobre todo en mayo por Abel Martínez, que será el próximo presidente de la República”, dijo.

Exhortó a los presentes a levantarse temprano para marcar la boleta del PLD, aunque haya alianzas, porque se respetarán los acuerdos, siempre votando la boleta morado entero.

Desarrollo del acto

El presidente Danilo Medina tomó el juramento a Cruz Deybi, próximo alcalde; y a Ramón Mequín Giroz, próximo senador; en una actividad que también contó con la participación del Secretario General Charles Mariotti, quien pidió un minuto de silencio por los que llamó traidores y un minuto de aplausos a la memoria de Reinaldo Pared Pérez, por su espíritu jovial y los aportes realizados a la democracia y al PLD, en el segundo aniversario de su partida.