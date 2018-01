Danilo Medina privilegia el desarrollo de los activos físicos y humanos de los pobres

El crecimiento económico no es una política contra la pobreza, pero con políticas sociales se baja la desigualdad

No es que lo diga yo, sobre el sub titulo de este trabajo, no, es que Martín Ravallion, del Banco Mundial se refirió al tema, así como está escrito el sub titulo “El crecimiento económico no es una política contra la pobreza”. Esto se dio en el desarrollo de una conferencia orientada a buscar acciones para combatir la pobreza y el hambre en el mundo.

Y ciertamente como lo plantea el crecimiento económico no es suficiente para acabar con la pobreza, se requiere de algo más, y ese algo mas tiene que ver precisamente con la política que aplica el Gobierno dominicano y su presidente Danilo Medina: “una combinación de crecimiento económico y políticas sociales”.

Sin embargo, el experto del Banco Mundial, agrega que entra en juego otro factor que es la desigualdad, la cual puede retardar el crecimiento.

Es así que para reducir la pobreza del 40 al 20 por ciento con un crecimiento del 2 por ciento anual, se requieren 11 años con baja desigualdad (gini 0.30) y 35 años con alta desigualdad (gini 0.60).

Esta situación infiere que cuando la desigualdad es alta, hay un sesgo en contra de las políticas que favorecen la lucha contra la pobreza, perpetuando no solo la pobreza, sino la desigualdad

A su decir ninguno de los paradigmas se constituye en una adecuada estrategia para reducir la pobreza.

En el primero, afirma que hay algunas correlaciones positivas entre crecimiento y reducción de la pobreza, pero no son concluyentes.

En el segundo, es difícil separar las políticas para el crecimiento y las políticas de pobreza.

Algunas que promueven crecimiento tienen efectos redistributivos y otras que tienden a solucionar pobreza tienen fuertes implicaciones en la eficiencia.

Uno observa la aplicación de la política económica y sociales del gobierno de Danilo Medina y se da cuenta que sus éxitos se debe a que privilegia el desarrollo de los activos físicos y humanos de los pobres; promueve el desarrollo y la funcionalidad de los mercados, incluyendo el crédito, las tierras y el trabajo.

Ahí está el éxito del Danilo Medina.

Además, Danilo Medina promueve, incentiva el crecimiento de sectores claves como la agricultura y el desarrollo rural, así como los servicios.

Y está demostrado porque así lo observamos en China, la cual ha demostrado que estos rubros han sido los de mayor incidencia en la reducción de la pobreza.

Incentivando, desarrollando una estrategia de inversión pública en áreas pobres con potencial productivo, y promueve paliativos temporales con cargo al presupuesto nacional, mientras se desarrollan las condiciones productivas.

Las cifras, los resultados, a pesar de los gritos políticos de la oposición, demuestran que Danilo Medina va por buen camino y que se puede disminuir pobreza, pero atendiendo la desigualdad a través de políticas que favorezcan a los pobres .

