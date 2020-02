(VÍDEO) Danilo Medina pondera partido Tigers-Twins en el Quisqueya

View this post on Instagram

DEPORTES Danilo Medina pondera partido Tigers-Twins en el Quisqueya EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina(@danilomedina ) ponderó y alabó el partido entre los equipos Minnesota Twins(@twins ) y Tigres de Detroit(@tigers ), a celebrarse el próximo sábado 7 de marzo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. El primer mandatario dijo que le dio el apoyo a Vitelio Mejía Ortiz, presidente de la Lidom(@lidomrd ) y a todos los que pusieron un granito de arena para traer el partido, a lo que llamó un regalo para el país. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord