Danilo Medina: El reconocimiento a una trayectoria política

En el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), efectuó el acto de justicia más grande de los últimos tiempos en la política dominicana. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo ; sin embargo, no hay un recurso humano dentro del PLD, con mayores virtudes como Danilo Medina para hacer el trabajo político que necesita ese partido a lo interno , y entre sus tantas condiciones existe una muy especial : ya fue presidente de la República Dominicana , por lo tanto tiene 16 horas diarias para recomponer su partido , porque a diferencia de los demás presidentes de los otros partidos , estos quieren ser presidentes de la Republica o tienen una posición en el Estado o ambas cosas al mismo tiempo, y esto no les permite enfocarse en lo que realmente demanda un partido político de su respectivo presidente .

De modo que, para ningún dominicano es un secreto que Danilo Medina no descansa; lo demostró mientras fue presidente de la Republica; en mi caso particular no recuerdo que en sus ocho años de gobierno, Danilo haya faltado un solo domingo a su cita obligatoria con los pequeños productores del campo… por cierto me cuentan que las cosas en el campo no van nada bien…

Pero… ¿Por qué Danilo Medina? La respuesta es sencilla, después de Juan Bosch, quien más ha trabajado por el PLD es Danilo. Hagamos una breve reseña: Miembro fundador del PLD con Juan Bosch cuando abandonó el PRD , circulista , miembro de comité de base , presidente de comité intermedio , orquestó junto a Temístocles Montas , Miguel Coco y Leonel Fernández la llegada al poder del PLD en 1996 y el amarre con Balaguer ; fue jefe de campaña de las últimas elecciones donde participó Juan Bosch como candidato , fue vicesecretario de organización , fue diputado en los años 1986 , 1990 y 1994 en este último año ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados . Fue ministro de la presidencia, candidato presidencial (perdió), buscó la nominación presidencial (perdió), buscó nuevamente la nominación presidencial (ganó), fue Presidente de la Republica por 8 años. Si alguien en el PLD podía disputarle la presidencia eran dos personas: Juan Bosch (fallecido), Leonel Fernández (abandonó el PLD para aliarse con Luis Abinader).

Danilo Medina, ha recorrido todo el trayecto, desde caminar descalzo en un campo hasta ser Presidente de la Republica Dominicana.

La fuerza no viene de una capacidad física. Viene de una voluntad indomable. (Gandhi).

Por: Pedro René Almonte Mejía