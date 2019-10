Danilo Medina: El delito que he cometido es que no fracasé en la Presidencia y lo he hecho mejor que él

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República y actual líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, aseguró que su mayor delito frente a Leonel Fernández es que no ha fracasado en la Presidencia del país y que se atreve asegurar que lo ha hecho “mejor que él”.

“¿Cuál es mi delito, el delito que he cometido es que no fracasé. Y lo voy a decir hoy, lo he hecho mejor que él”, dijo Medina durante la Asamblea Nacional de dirigentes que celebra el PLD en estos momentos.

En tono molesto, el primer mandatario dijo que no es obstinado y que ha apoyado a Leonel en todo lo que lo ha solicitado, sin embargo aseguró que no ha recibido la misma receptividad por parte del expresidente de su partido.

“Esos que dicen que yo no los he apoyado, a mí no me apoyaron en el 2000, en el 2012 ni en el 2016”, dijo Medina.

