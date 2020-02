Danilo Medina asegura que el PLD ganará “arrolladoramente” las elecciones municipales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina proclamó este domingo en Santiago que el Partido de la Liberación Dominicana ganará arrolladoramente en febrero la mayoría de las sindicaturas, directores, regidores y vocales en todo el país.

Hablando ante una multitudinaria asamblea de la dirigencia y los candidatos municipales a las diferentes posiciones por el PLD, el mandatario explicó que su partido es el más grande y poderoso en términos electorales y organizativos que tenga cualquier país de América Latina, por lo que el triunfo solo dependerá del trabajo que haga su militancia.

“Ante la poderosa fuerza del PLD, sus opositores ahora están asustados, y andan con el cuento de que lo que pase en febrero, no tiene nada que ver en mayo, pero que se inventen la explicación que le van a dar a su gente cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones”, expresó Medina.

“Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo y el que gane en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Y las proyecciones que tenemos para febrero. Mostró un mapa a los presentes, es que este mapa puede terminar siendo casi morado por completo, porque estamos peleando todavía en algunos municipios”, afirmó.

Explicó, los opositores del PLD también inventan alegando que van a comprar votos y que se va a hacer fraudes, “algo que yo pensaba era un recurso que se había agotado en el año 94, un recurso que por cierto nunca fue aplicado por el PLD, porque nunca tuvimos que comprar votos para ganar unas elecciones”.

“Lo que pasa es que saben que están derrotados. En el país ya no se usa comprar votos, este es un país que ha avanzado en la consolidación de las instituciones democráticas y el PLD no acepta un solo puesto que no haya sido el resultado legítimo del voto de las dominicanas y los dominicanos”, indicó.

El mandatario aseguró que su partido no quiere un solo voto que el pueblo dominicano no le haya dado, “de manera que se busquen otra explicación y dejamos claro que tampoco cederemos un solo puesto que el pueblo dominicano nos haya dado con su voto”. Recordó que el PLD prevalece una cultura democrática donde se pierde y se gana, y aquí cuando se pierde se pierde, pero cuando se gana se gana”.

ABEL VATICINA PLD GANARA EN FEBRERO Y MAYO

Abel Martinez, alcalde y candidato a la misma posición proclamó que el PLD en Santiago está compacto y unido en un solo objetivo ganar en febrero y ganar en mayo.

“En Santiago los intereses particulares se han puesto a un lado, en Santiago tenemos un objetivo, ganar en febrero y ganar en mayo. Les pido a todos los compañeros de la provincia y del país poner la estrella amarilla del partido de Juan Bosch en primer lugar, la victoria de nuestros candidatos en todos los niveles tiene que ver con la fortaleza interna y nuestra unidad”, sentenció.

“Seguimos sin pausa, con entusiasmo y amor para que sigua el PLD gobernando 40 años más, que viva el PLD, que viva la estrella amarilla, que viva el partido fundado por Bosch, proclamó victorioso Martínez Durán.

Fue oportuno el escenario para que al hablar en medio de los aplausos y euforia de los peledeistas congregados en la asamblea, que simultáneamente se celebraran en otros puntos del país, Danilo Medina destacara la fortaleza de su partido y la excelente obra de gobierno hecha en los últimos años.

“Hemos hecho la mejor gestión de gobierno en toda la historia de Republica Dominicana y tenemos el partido más grande y poderoso en términos electorales y organizativos que tenga cualquier país de América latina. Si se tiene esa combinación letal, un gobierno exitoso, la mejor gestión de gobierno y el mejor partido del país, ganar ahora solo depende de ustedes”, proclamó.

Dijo que el PLD es una cantera de líderes y el único partido que tiene liderazgo moral en toda la geografía nacional, indicando que se tiene tanto y tanta calidad “que los líderes que perdieron en las primarias ahora son los candidatos de la oposición. Pregunten quienes son los candidatos de la oposición en San Cristóbal, en Bani, en Santo domingo Oeste, en Salcedo y en muchas provincias”, son ex compañeros del PLD. Porque aquí tenemos para nosotros y para darle a los que no tienen liderazgo local”, indicó.

El presidente Danilo Medina hizo un esbozo de los logros más destacados en su gestión de siete años en el poder, resaltando que se concluyó otro gran año en la administración del estado dominicano donde la economía volvió a crecer 5.1 por ciento, “el más alto de toda América Latina y el Caribe”

“Y eso a pesar de la campaña que se hizo contra el turismo nuestro. El turismo no creció este año, al contrario, decreció 1.9 por ciento y al no crecer, probablemente se perdieron al redor de 400 millones de dólares en entrada de divisas a la economía del país y si esa situación no se hubiera producido, probablemente habríamos crecido de nuevo por encima del 7 por ciento”, señaló.

Sostuvo, no obstante, ese crecimiento de 5.1 por ciento debe llenar de orgullo a los dominicanos “porque el promedio de crecimiento de la región y el Caribe el año pasado, fue del 0.1 por ciento lo que indica que la República Dominicana creció 50 veces el promedio que creció América Latina”.

Dijo que el año pasado se crearon 133 mil nuevos empleos totalizando en lo que va de octubre 2012 a diciembre 2019 unos 890 mil empleos y que muy probable que cuando termine su gestión en agosto “estemos muy cerca de la creación por primera vez de cerca de un millón de empleos en el país” .

Agregó que la pobreza general siguió descendiendo y se ha reducido a la mitad, 18 puntos porcentuales, lo que significa que en estos siente años de gobierno del PLD 1.8 millones de dominicanas y dominicanos han salido de la pobreza.

“La República Dominicana se ha convertido en modelo de toda América lantina. Si Ustedes vieron la prensa de la semana pasada nosotros pudimos colocar bonos en el mercado financiero internacional a 40 años lo que significa la confianza que existe en nuestra economía, prestarte dinero para que lo pague en 40 años, significa que tiene que haber mucha confianza sobre el crecimiento de esa economía”, afirmó.

Por igual hizo mención de las nuevas aulas construidas destacando que en el 2012 prometió construir 28 mil de las que 24 mil fueron inauguradas y otras nueve mil están en construcción, lo que significa que serán más de 30 mil las nuevas aulas construidas.

Dijo que su gestión ha entregado 7 mil 100 títulos a los más pobres del país que viven en los campos del país, a la vez que anuncióٗ que ante de mayo “tendremos un nuevo sistema carcelario en el país incluyendo la cárcel de la Victoria, ese infierno será cerrado”.

Las palabras de apertura de la asamblea fueron pronunciadas por el alcalde y aspirante a esa misma posición, Abel Martínez, mientras que Danilo Díaz, responsable electoral nacional del PLD, se refirió a las orientaciones que guardan relación con el proceso electoral de febrero próximo.

En el multitudinario encuentro también habló el enlace de la provincia y miembro del Comité Político, Ramón Ventura Camejo. Estuvieron presentes los miembros del CP de la región, del CC, Presidentes de Intermedios, y candidatos municipales de las provincias de la región norte.

