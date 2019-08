Danilo, Leonel y la advertencia de Doña Margarita

Sin pretender poseer dotes premonitorias, visualizamos negros nubarrones en torno a la posible candidatura del Dr. Leonel Fernández, tanto para las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como para su candidatura presidencial 2020-2024 si lograre el éxito a lo interno de su partido. Igual riesgo habría de correr el “delfín” del Lic. Danilo Medina si arribaran a las elecciones presidenciales sin la armonía entre ambos líderes.

Porque si “ayer” las aguas eran agitadas por los alejados vientos huracanados que empujaban a la reelección, hoy es obvia la calma de la tempestad; sin embargo, la brisa sigue en movimiento… Un movimiento circular que, aunque con otro nombre, de igual manera luce dispuesto a descargar su furia para impedir el triunfo de Leonel Fernández: “si yo no pude, emplearé mi poder para que tampoco tú puedas…”.

Ahora bien, ¿A caso no están resultando cual predicciones de pitonisa las palabras de Doña Margarita Cedeño cuando afirmó que con cualquiera de los dos, Danilo o Leonel, se pierden las elecciones presidenciales venideras, y que con ella se ganan?… A la distancia, ella previó la imposibilidad de su querido amigo, Danilo, para participar en las primarias… Y al mismo tiempo, advirtió la dificultad de Leonel, su esposo, en razón de las sañas que le espera…

Ella prevé una oposición irreverente y cruel contra Leonel. Todo una campaña de desinformación cargada de diatribas, enconos, irreverencias, etc., con las pretensiones malsanas de impactar en la ciudadanía con informaciones soeces tendentes a confundir al electorado… No es otra la razón por la cual los opositores al PLD prefieran a Leonel o a cualquier otro contendiente que en lugar de Doña Margarita…

Pero lo más positivo del “ganar, ganar” de Doña Margarita, es el llamado a su camino real que conduce al diálogo, la concordia y la restauración de la otrora amistad entre los que fueran compañeros inseparables para que zanjen sus diferencias en virtud de la memoria de su líder espiritual, Juan Bosch, quien los cobijara bajo el lema insoslayable de “servir al partido para servir al pueblo”.

¿Ignoran Danilo y Leonel que ellos pudieran estar siendo tildados por la mujer dominicana de machistas y egoístas ante el derecho de Doña Margarita de postularse a las primarias de su partido en respuesta a la apreciación ciudadana expresada a su favor en las encuestas de opinión mucho antes de ella dar a la luz algún deseo suyo de aspirar a la Primera Magistratura del país?

Si Leonel pierde en las primarias de su partido probablemente quede disminuido y abandonado por muchos de los que hoy le profesan su solidaridad incondicional. Lo mismo a Danilo, de resultar perdedor uno de esos aspirantes de su corriente. En el caso hipotético de que Leonel ganara las primarias, con el actual alto grado de tirantez que hoy predomina en su partido, quedaría aún más disminuida la posibilidad del triunfo en las elecciones presidenciales en que pudiera tener, incluso en su contra, la población femenina.

De perder el PLD las elecciones presidenciales venideras, la gran militancia peledeísta y la ciudadanía en sentido general sindicarían el fracaso en Danilo y Leonel, en sus apetencias personales… Danilo sería el mayor perjudicado porque el gobierno entrante haría lo indecible para alejar su posibilidad de retornar a las contiendas políticas debido a lo difícil que resultaría para ellos superar la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.

Dado el mal ejemplo que dan a los nuevos integrantes del PLD con su rebatiña, una lectura a futuro pudiere referirse a un Leonel Fernández y un Danilo Medina responsables de

la derrota del PLD por haberse apartado de su calidad de cuadros formados en los círculos de estudio al amparo de la doctrina bochista, y exculparían a esos mismos nuevos integrantes a quienes muchos de los “ortodoxos cursillistas” osan achacar todos los males que allí surgen…

Urge a lo interno del PLD la deposición, ya, de la absurda tirantez por cuanto ambos líderes, Danilo y Leonel, o viceversa, deberían conformarse con la satisfacción por el deber cumplido y dar paso a su mejor activo de hoy en pos de la unidad: Doña Margarita Cedeño. Con ello le ahorraría tiempo y dinero al país por cuanto las necesidades de las primarias quedarían nulas y ambos líderes compartirían la misma mesa para conformar las mejores candidaturas

¿A caso alguien de las altas instancias peledeístas olvida que para las elecciones del 2012 Doña Margarita Cedeño declinó a la precandidatura por el PLD para evitar enfrentamientos?… Recordemos algunas puntualizaciones suyas: “Yo he demostrado que he trabajado y he ganado la simpatía de la gente por ese trabajo que he realizado y por cuyos frutos me conocen. No he salido a hablar sino a trabajar, por eso quizá en algo sí tengan razón, soy una alternativa de poder para el partido y también de frescura, de renovación y de esperanza”.

En la ocasión, Doña Margarita fundamentó su declinación a razonamientos tales como: “Consciente de que sabe Dios y los que me conocen, que nada de lo que hago y he hecho en mi vida ha sido por apetencias personales y que no quiero ser fuente de división en la organización que milito y a la que he dedicado buena parte de mi vida…” “Creo en la necesidad de la participación activa de la mujer en la política, pero considero que esa participación debe producirse en igualdad de condiciones con el hombre, no como figura decorativa…”

“Tal vez por este estilo de liderazgo que tenemos las mujeres, en todas las mediciones que se han hecho durante los últimos años, mi nombre siempre ha aparecido al lado y por encima de grandes y respetables figuras del país…”

De manera que descartamos que pudieran existir “manos invisibles” que sostengan a Doña Margarita Cedeño a lanzarse al ruedo de las primarias porque ella representa, insistimos, el mejor activo no solo para el triunfo del PLD, sino para la estabilidad, fortalecimiento institucional y progreso de nuestro país. Por lo tanto, ella va. Su vicepresidencia, incluso, aportaría significativamente a la unidad del partido si llegara de la mano del presidente Danilo Medina (Doña Candy Montilla de Medina, Doña Lucía Medina…).

Por Ramón Nina T.

