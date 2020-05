Danilo-Gonzalo-Leonel. Leonel-Gonzalo-Danilo, un acuerdo imprescindible

Recuerdo como si fuera en este mismo instante, cuando sentado en el segundo piso de la casa del Lic. Jacinto Peynado y, como quien dice, solo unas horas después de haber pasado la primera vuelta electoral del 1996, le dije algo así como: Don Jacinto cuales serán nuestros planes como Equipo para la segunda vuelta, a quién apoyaremos para que sea nuestro Presidente en el cuatrenio 1996-2000?.

Su respuesta fue muy directa.

Me dijo: “Fragoso, tú puedes apoyar a quien tú quieras, yo me voy a sembrar chinas para tu pueblo”.

Para ese tiempo, AGRODELTA, una empresa del Lic. Peynado, tenía una gran cantidad de tierra sembrada de naranjas en “Mango El Limpio”, un campito entre El Valle (mi pueblo) y Hato Mayor.

En ese instante y sin pensarlo dos veces, le dije que yo apoyaría al PLD y al Dr. Leonel Fernández.

Unos días después se formó el denominado Frente Patriótico en el cual el Dr. Joaquín Balaguer y el Profesor Juan Bosh, crearon un momento histórico que nadie se lo esperaba en el que, juntos, levantaron las manos del Dr. Leonel Fernández y establecieron las condiciones para que se iniciara una nueva etapa en la vida política, social y económica de la República Dominicana.

Fueron esos dos antagónicos y hostiles adversarios, los que abrieron el camino para que el Partido de la Liberación Dominicana dirigiera la nación en el período 1996-2000 y surgiera un nuevo liderazgo, en ese instante encabezado por el Dr. Leonel Fernández como nuestro Presidente y, el Lic. Danilo Medina, como el estratega principal y artífice de lo sucedido.

En las elecciones del año 2000, nuevamente Balaguer estableció el camino a seguir reconociendo el triunfo en primera vuelta del Ing. Hipólito Mejía, candidato del hoy PRM, en aquel entonces PRD, quien recibió el 49.87% de los votos, contra el 24.94% del PLD y el Lic. Danilo Medina y el 24.60% del PRSC y el propio Joaquín Balaguer.

Para nadie que conozca la historia es un secreto que las desavenencias personales que existían entre el Lic. Danilo Medina y el Dr. Leonel Fernández, unido a la falta de respaldo y reconocimiento por parte del PLD a los miembros del PRSC que les ayudaron a llegar al poder en el 1996, sentaron las bases para la derrota de los morados en el año 2000.

Esas diferencias entre Medina y Fernández, llevaron la República Dominicana a pasar por uno de los más trágicos y nefastos períodos de nuestra historia, en la que el desgobierno del PRM (PRD del año 2000) nos llevó al descalabro total de la economía y retrocedimos en todo lo que habíamos avanzado bajo la dirección del PLD.

Todos sabemos que el Lic. Danilo Medina renunció a su importante posición en el Gobierno del PLD del 96-2000 para dedicarse a su proyecto personal de llegar a la Presidencia del país.

También todos fuimos testigos de la expresión de nuestro actual Presidente el Lic. Danilo Medina cuando dijo: “el Estado se impuso” al reconocer el triunfo del Dr. Leonel Fernández en las primarias internas del PLD de mayo del 2007, siendo Fernández quien dirigía en Gobierno de ese momento.

Asimismo, todos hemos sido testigos de los acontecimientos sucedidos durante los últimos años en el Partido de la Liberación Dominicana los cuales dieron como resultado la renuncia de su Presidente, el Dr. Leonel Fernández, para formar su propio partido al cual le ha llamado La Fuerza del Pueblo.

Hasta aquí les hablaré de la historia, para presentarles lo que nos esperaría en el futuro si, en el presente, Danilo y Leonel no se ponen de acuerdo.

Los resultados de los acontecimientos políticos de los últimos meses han logrado un fortalecimiento circunstancial, pero poderoso y, sobre todo, muy peligroso para el país, del PRM de hoy, PRD de los desgobiernos 78-82, 82-86 y 2000-2004.

No quiero repetirles lo que les he dicho sobre las tres veces que nos ha desgobernado el PRM, pero les ruego, sobre todo, a los que por su edad, no vivieron lo acaecido, a que investiguen lo que sucedió en la República Dominicana y lo mucho que todos sufrimos en los mandatos de los que hoy, nos quieren hacer creer, que representan lo mejor para nuestra nación.

Si el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, Hipólito Mejía y todos los que fueron los funcionarios de sus tres períodos al frente de la nación volvieran a gobernarnos, Danilo Medina y Leonel Fernández serían los responsables absolutos de lo que podría ser otro paso doloroso de nuestra historia.

Gracias a Dios, yo entiendo que Leonel y Danilo son tan inteligentes como lo fueron Bosh y Balaguer, que, a pesar de sus grandes diferencias políticas y personales, ambos están conscientes de que tienen en sus manos el destino del país y que, por el amor que ambos le tienen a nuestra patria, en cualquier momento nos sorprenderán con el anuncio de un advenimiento que nos saque del temor por el que hoy atravesamos.

Danilo-Gonzalo-Leonel. Leonel-Gonzalo-Danilo, es un acuerdo imprescindible que traerá paz y tranquilidad a esta patria de Duarte, Sánchez y Mella.

Mientras más rápido lo digan, más les estaremos agradecidos.

Les esperamos.

Por César Fragoso

