Danilo encabeza juramentación de 11,000 nuevos miembros del PLD en Monseñor Nouel

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación continúa fortaleciendo su relación con las bases en todo el país y está llevando a cabo una completa agenda en la propone acciones concretas para dar respuesta a los problemas concretos que viven las familias dominicanas.

El acto de juramentación estuvo a cargo del presidente del partido, Danilo Medina, el secretario general, Charlie Mariotti y numerosos dirigentes nacionales y provinciales.

Sumando estrellas es una decida apuesta por ampliar el liderazgo del partido, incorporar nuevos cuadros y estrechar vínculos con la ciudadanía.

“Tengan presente siempre que el compromiso que hoy hacen es un compromiso de servicio, de amor a la Patria, de entrega y de trabajo”, recordó el presidente Medina a los nuevos miembros. “Así ha sido siempre la militancia del PLD, entregada, disciplinada, formada, capaz, entusiasta. Y así son ustedes. Eso es lo que nos diferencia, nuestra gente. Que nadie se engañe. El PLD es el partido con una organización sólida, bien constituida, democrática y disciplinada”, afirmó.

Simultáneamente, recordó que el próximo mes de octubre el PLD llevará a cabo un proceso de consulta plural, transparente y bien organizado, respetando lo establecido por la ley electoral y la ley de partidos, en el que se medirán los 6 aspirantes a la candidatura presidencial del partido. “Contamos con todos ustedes para que este sea un proceso ejemplar, una fiesta de la democracia, como siempre ha sido el sello del PLD”, solicitó el Presidente del PLD. Porque el precandidato que elija el PLD será, sin duda, el próximo presidente de la República en el 2024”, auguró el presidente del PLD.

El abandono de las políticas de seguridad está costando muchas vidas

Ante la escalada de violencia que vive el país, Danilo Medina le pidió nuevamente al gobierno que no haga retroceder a las familias dominicanas, “que no las sigan empobreciendo y no sigan poniendo en peligro sus vidas”.

Recordó que, si bien no todo era perfecto, desde 2012 hasta 2020, año tras año las cifras de homicidios en el país se redujeron, hasta lograr un descenso del 60%.

Esta tendencia, sin embargo, según las cifras del propio gobierno, se ha revertido en los últimos dos años. En 2021 hubo 1,172 homicidios, lo que representa un aumento de 22% comparado con el 2020.

En este caso, aseguró, no es posible echarle la culpa al Covid ni a la guerra, porque la situación a nuestro alrededor es muy diferente. A diferencia de la República Dominicana, todos los países de la región centroamericana han visto sus cifras de criminalidad descender en los dos últimos años.

“¿Entonces, por qué los dominicanos vivimos ahora una oleada de violencia y criminalidad como no la habíamos visto en décadas? Muy sencillo, porque el actual gobierno ha descuidado y descontinuado todo los avances del pasado. Porque en vez de reforzar los servicios de asistencia y las políticas de prevención, los están dejando morir”, explicó el Presidente Medina.

“El sistema 911, hoy vemos como se desploma por la mala gestión. El sistema de videovigilancia, ya tiene más de la mitad de las cámaras están fuera de servicio. El programa de monitoreo semanal a las actuaciones y niveles de raterismo, también se ha dejado de lado. El programa de diálogo con la comunidad, ha sido totalmente descontinuado. Ahora el pueblo sufre doblemente, sufre por la inseguridad y sufre porque han traicionado su confianza”.

El presidente del PLD recordó también que, según demuestran numerosos estudios, la mejor política de seguridad es mejorar las condiciones de vida de las personas y eso fue lo que hizo el PLD durante sus años de gobierno, con resultados tangibles. “Porque solo el PLD garantiza el gobierno de todos y todas. Sin exclusión, sin ciudadanos de primera y de segunda, sin distinguir entre popis y wawawas”.

Promesas incumplidas Vs oposición responsable

Finalmente, Medina comparó las promesas incumplidas realizadas por Abinader en su campaña, en la que aseguró que en dos años reduciría la delincuencia un 50%, con la oposición responsable que realiza el PLD: “Cuando el presidente pide ‘una sola propuesta de solución’ nuestros técnicos no le dan una, sino más bien una docena. Cuando pide diálogo para solucionar los problemas de la gente, el PLD se sienta a la mesa. Y, mientras otros buscan excusas y culpables, el PLD está escuchando y ofreciendo soluciones, para sacar adelante el país, ¡Como siempre lo hemos hecho!”, recordó.

En el acto intervinieron también dos jóvenes juramentados: Tinelvis Mendoza y Grisel Figueroa, quienes a su vez instaron a los nuevos miembros a convertirse en testimonio vivo de lo que realmente significa ser peledeísta.

“Somos un ejército que luchará por la democracia. Vamos a rescatar a nuestro país. Vamos a trabajar para que los apagones y el desempleo no sean nuestro diario vivir”, expresó Grisel.

Por su parte, Tinelvis denunció que en los últimos dos años, los jóvenes han perdido las oportunidades que tenían. “Más de dos mil jóvenes perdieron sus becas con el nuevo gobierno. Más de 400 jóvenes han visto cómo se frustran sus sueños porque cerraron la escuela de Bellas Artes y el Consejo Provincial de Desarrollo sigue cerrado”, puntualizó.

Al cierre del evento, los asistentes se comprometieron a trabajar sin descanso para que en 2024 el PLD, el único partido que promete y cumple, conduzca los destinos del país.

