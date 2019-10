Danilo Díaz: no hay una sola razón para no usar en comicios 2020 equipos utilizados pasadas primarias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante la Junta Central Electoral (JCE) dijo este domingo que no ve motivos ni razones para que no se use el método de voto automatizado que se utilizó en las primarias llevada a cabo el domingo seis del presente mes de octubre.

Danilo Díaz Vizcaíno definió ese proceso, y sus resultados, como el más ejemplar y transparente de todos los que se han llevado a cabo en la historia democrática de la República Dominicana.

Díaz Vizcaíno dijo que las debilidades que se han presentado, porque la ha habido, no afectan la seguridad del software de lo que se aseguró la Junta Central Electoral y los Partidos Políticos.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´ANGENDA que se difunde cada domingo por Telesistema Canal 11, el dirigente político insistió en que tanto el órgano comicial como los representantes de los precandidatos se aseguraron de que los votos de Leonel Fernández, Gonzalo Castillo y Melanio Paredes, entre otros aspirantes, estuvieran bien.

Agregó que, en efecto, eso estuvo bien porque a ninguno se le quitó, ni mucho menos se le sumó un voto, porque ese ejercicio se probó más de cien veces y en todas las ocasiones funcionó perfectamente bien.

“Es que no hay una sola razón para no usarlos porque todo lo que se ha hecho ha pasado las pruebas“, respondió categóricamente Danilo Díaz cuando fue cuestionado en el sentido de si los equipos utilizados en las primarias del seis de octubre se podrían usar en los comicios de febrero y mayo del año que viene.

Recordó que no hay un solo software en el mundo que no esté exento de tener errores ya que sus desarrolladores lo único que aseguran es su funcionabilidad, y por eso eso se hacen los 2.0 y los 3.0, lo que implica que eso es totalmente normal.

“O sea este proceso, y al ser dos primarias de dos partidos simultáneamente, dar el resultado por primera vez en la historia el 100 por ciento de las mesas el mismo día, eso no tiene precedente“, remachó el delegado electoral ante la Junta Central Electoral, quien además fue miembro del equipo del precandidato Gonzalo Castillo.

Danilo Díaz dijo que, contrario a lo que se pretendido hacer creer, la Junta ha previsto de todas las informaciones que han requerido los partidos políticos, no el día de las votaciones, sino con anterioridad ya todos se habían preparado.

“Estas han sido las lecciones más ejemplares y mas transparentes“, insistió el titular de la secretaría de asuntos electorales del Partido de la Liberación Dominicana.

En tal sentido, Danilo Díaz acusó al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader de actuar con mucha irresponsabilidad por no haber querido opinar sobre la transparencia de las primarias.

“Luis lo que ha actuado con mucha irresponsabilidad, porque esperó que Hipólito lo reconociera para decir que no quiere opinar sobre los equipos de la Junta, o sea queriendo echar candelita y apostando a que nos dividamos“, se quejó el dirigente del PLD.

Precisó que Abinader no actuado con seriedad y debió haber dicho lo que sus técnicos saben que fueron unas elecciones ejemplares y que por eso él ganó.

Asegura triunfo PLD en la primera vuelta aunque Leonel se marche de la organización.

Danilo Díaz dice lamentar que el expresidente Leonel Fernández abandone el Partido de la Liberación Dominicana pero fue enfático en asegurar que, pese a eso, la organización oficialista ganará en primera vuelta los comicios de mayo del año que viene.

“Definitivamente no creo que si eso sucediera podrá mucha gente seguirlo porque este pueblo es peledeista, lo que está esperando con quién es que nos vamos, porque al final las diferencias se dan arriba“, aseguró el también ministro de Deportes.

Recordó que todas las encuestas establecen que el PLD es la organización política preferida por más del 50 por ciento de la población, y lo reconocen como su canal para solucionar sus problemas.

No obstante reconoció que sería una salida lamentable porque el éxito del Partido de la Liberación Dominicana no se puede contar sin mencionar el nombre del doctor Leonel Fernández.

Explicó que Leonel ha sido parte importante del proceso de transformación que se ha dado en la República Dominicana en los gobiernos del partido morado y marcó el génesis en esa dirección.

Reiteró que, salvo en los comicios del 1996, el PLD ha ganado en primera vuelta en todos los procesos que ha participado, y adelantó que en las municipales del febrero del próximo año la organización oficialista le dará una pela al Partido Revolucionario Moderno.

Danilo Díaz dio como un dato trascendental que en las pasadas primarias el partido morado fue el gran victorioso porque quintuplicó los votos obtenidos por el PRM

