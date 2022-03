Danilo Díaz: Margarita Cedeño es el mejor recurso del PLD para candidata presidencial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Danilo Díaz, integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó este lunes que Margarita Cedeño es el mejor recurso de esa organización para postularse como candidata presidencial en las próximas elecciones.

“Margarita es nuestro mejor recurso como candidata porque cumple con algunas condiciones que solo la tiene ella”, dijo Díaz, agregando que uno de los puntos a su favor es que la ex vicepresidenta de la República es conocida por el 95 por ciento del pueblo dominicano.

Al ser entrevistado en el programa radial “El Rumbo de la Mañana”, que se transmite por Rumba 98.5 FM, de RCC Media, Díaz aseguró que su postulación es el “camino más corto y seguro” para una futura victoria del partido.

Vaticinó, que en la consulta que se realizará para escoger al próximo candidato Cedeño saldrá escogida para representar de manera presidencial al partido de oposición “sin duda alguna”.

Por otro lado, el político calificó a Danilo Medina como otro “cuarto bate” del PLD, pero, que no puede participar porque la Constitución no se lo permite. Recordó que Gonzalo Castillo, no está interesado en aspirar.

Asimismo, reconoció el esfuerzo que está haciendo Abel Martínez y Domínguez Brito, sin embargo, no lo visualiza como figuras selectas para una postulación presidencial.

Sobre inflación

Referente al conflicto entre Ucrania y Rusia consideró que la guerra tiene “poco tiempo” para que el mismo sea un factor que contribuya a la inflación que se ha generado en la canasta familiar y otros productos.

Relacionado