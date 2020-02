Danilo Díaz dice Fuerza del Pueblo no quiere que le cuenten los votos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Danilo Díaz, miembro del Comité Político y director electoral de campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que las actuaciones del sector político que lidera el expresidente Leonel Fernández, evidencian que está consciente de su bajo posicionamiento electoral.

“Esa gente no va a ganar una sola alcaldía”, enfatizó el dirigente peledeísta mediante nota de su Secretaría de Comunicaciones donde argumenta que su ex compañero, Bautista Rojas Gómez así lo admitió en recientes declaraciones.

“Leonel Fernández está empecinado en que no haya elecciones porque se va a revelar en qué posición está”, agregó el también ministro de Deportes y titular de Asuntos Electorales del partido morado.

Asimismo, responsabilizó al candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luís Abinader, de presionar a la Junta Central Electoral para suspender las elecciones municipales “para después acusarla de incapaz y de todo lo que ha dicho”.

Díaz manifestó que dirigentes y delegados tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRM estaban desde la víspera del día de las votaciones provocando situaciones para que las mismas fueran suspendidas.

Destacó como elemento suspicaz que tras la suspensión de las votaciones municipales del pasado domingo Luís Abinader haya dirigido un mensaje al país “leído en telepronter”, y además que en un video filtrado de la reunión previa a la suspensión se editara la parte donde Abinader se comunica con el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán.

“Para él no hubo sorpresas. Quieren debilitar la credibilidad de la Junta para seguir. Un hombre que perdió con el 62%, la votación más alta de toda la historia, y todavía no reconoce que perdió”, sostuvo para a seguidas acotar que el expresidente Leonel Fernández está empecinado en que no haya elecciones “porque él no tiene votos y sabe que no sacará ni un alcalde”.

Díaz resaltó el experticio realizado por la empresa Alambra determinando que los equipos funcionaron bien; al tiempo consideró una pena que se descarte el voto automatizado ya que había los planes de exportar el modelo dominicano a toda la región.

Reforzando la posición de su partido el dirigente peledeísta insistió en una investigación partiendo de a quién beneficia el sabotaje cometido contra los equipos informáticos de la Junta Central Electoral.

“Beneficia a los que no quieren elecciones”, dijo Díaz entrevistado por Huchi Lora y Javier Cabreja, a quienes les admitió que el PRM ganaba en algunos lugares, pero que el triunfo del PLD contra la oposición “era mucho a poco”.

Dijo Danilo Díaz que lo más revelador de los beneficiarios del sabotaje cometido a los comicios municipales del pasado sábado es la gran presión que ejercieron sobre la Junta Central Electoral.

Y ante la pregunta de los entrevistadores de a quiénes se refería como beneficiarios del sabotaje mencionó al candidato presidencial del PRM Luís Abinader y de la Fuerza del Pueblo a Leonel Fernández.

“Todo indica que hubo una intencionalidad”, concluyó el miembro del comité político y director electoral de campaña del Partido de la Liberación Dominicana.

Anuncios

Relacionado