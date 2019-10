Danilo: Del Ejercicio de Gobernar Basado en la Autoridad a Gobernar Basado en el Ejercicio del Poder

(Leges Muntandae Sunt: Las leyes de gobernar deben cambiar).

Gobernanza es un término que hoy utilizan las corporaciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y podría ser que hasta en organizaciones privadas que son consideradas como empresas privadas, siendo estas últimas no consideradas hoy en día como entidades de la sociedad civil, aunque la filosofía del siglo XVIII la consideraba como tales. Aparentemente, la palabra tuvo su origen en el portugués gobernanca.

El significado en el castellano sería gobernar con eficiencia, tomando en cuenta la armonía entre Estado (la gran corporación de la sociedad política), la sociedad civil y el mercado, lo que no es tan fácil de lograr en una sociedad fundamentada en el lucro personal y el interés privado.

¿Ejerce su gobierno Danilo Medina Sánchez, nuestro presidente, fundamentándose en el significado de la gobernanza? ¿Están los tres sectores: la sociedad política o el Estado, la sociedad civil (la que es muy heterogénea, porque no solo se compone de organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas como se quiere hacer creer) y el mercado en armonía en el gobierno de Danilo? La respuesta es no.

Pero sería bueno una encuesta que no sea manipulada para que ciudadanos de todos los sectores, clases y capas sociales respondan, donde se les pregunten por el estado y tarifa o precios los servicios públicos, el impuesto sobre la renta, el itebis y otros impuestos, la importación de vehículos, la contaminación ambiental, el crimen organizado el narcotráfico, la violencia intrafamiliar, los feminicidios, el estado de la salud pública (incluyendo los sueldos de los médicos), los fondos de pensión, los seguros de salud y los precios de la canasta agropecuaria y familiar.

Entonces, luego de ver los resultados de una encuesta objetiva no manipulada que incluya las preguntas de opinión sobre todo lo señalado en el párrafo anterior, podemos pensar si en el gobierno de Danilo Medina hemos vivido en un Estado de gobernanza o si vivimos en un Estado de malestar.

Pardiez mi señor, le diría Sancho al Quijote en el imaginario de Cervantes. ¿A quién engañar con campañas mediáticas? La popularidad que supuestamente se le atribuye a Danilo Medina no se corresponde con lo que uno escucha a diario en la gente, hay muchas quejas de las gentes, aunque algunos ciudadanos o ciudadanas de los sectores populares se conformen con recibir un bono gas y opinen bien del gobierno, aunque no tengan para comer lo suficiente para no estar en la indigencia, lo que es producto de un estado de alienación.

Con una economía no regulada, dónde el Estado no interviene en el control de los precios, dónde los empresarios regatean tanto para aumentar los salarios y cuando lo hacen aumentan los precios de los productos (vale más la sal que el chivo) y no se plantea una ley de escala móvil de salarios, no puede haber armonía entre la sociedad civil, el Estado y el mercado, salvo que no sea un manejo de los medios de comunicación y la manipulación de las encuestas. El mercado, sin la intervención del Estado, no puede contribuir a la armonía en la sociedad más bien al malestar; el libre juego de la oferta y la demanda lo que hace es crear un malestar en la sociedad.

Con relación al discurso de Danilo que le faltaron apenas 13 segundos para completar la media hora exacta, según el Listín Diario del 22 de octubre de 2019, la realidad es que no se corresponde con las verdades. Nuestro jefe de Estado, no parece serlo al responder de ese modo al discurso de Leonel Fernández. Parece una persona cargada de resentimientos, aunque no lo sea y no tiene motivos para serlo debido a que ha alcanzado la máxima magistratura del Estado. No se entiende porqué un discurso así en el Presidente de La República.

Personaliza mucho el discurso se le lee referirse mucho a él mismo en primera persona del singular. A nadie le luce el yoismo en el discurso, pero mucho menos a un jefe de Estado en su ejercicio. En las 24 frases que destaca el periódico citado, se leen: “ Nunca le he quitado a nadie lo que le corresponde todo lo contrario he dado más de lo que se me puede pedir ”; “Anoche escuché decir ese grupo intolerante ”; “Nunca llamé a Bauta, nunca llamé a Juan Sánchez a ninguno de ellos lo llamé y me querían destruir en las redes sociales de la República Dominicana”, con la cual, más que con ninguna, su discurso no parece el de un jefe de Estado; “He sido más que tolerante a veces me dicen que no entienden el nivel de paciencia ”, es una frase intangible, con la libertad de mercado ha sido tolerante; “A mí no me han regalado nada en esta vida, todos los escalones que he subido ha sido a base de esfuerzo y sacrificio, pero nadie me ha regalado nunca nada”, individualismo extremo, inmodestia y arrogancia que a nadie luce exhibir; “A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los he apoyado en el año 2008 ”, en la cual forma verbal es incorrecta; “En el 2000 se decía que no valía la pena gastar esfuerzo porque yo era como empujar un rodillo en una cuesta”, denota resentimiento; “Anoche escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron ”, parece una intriga más un discurso político; “en el 16 estaban tan obstinados en que yo no volviera a ser presidente de la República que estando el 80 por ciento de la población dominicana demandando una reforma constitucional para que me repostulara, me lo regatearon a tal punto que tuvimos hacer un pacto que dejamos inutilizados al Comité Político porque tuvimos que firmar que para decidir cualquier tema en el Comité Político había que tener el 75 por ciento de la matrícula, cosa nunca antes vista”, algo que parece difícil de comprobar la certeza; “No pudieron ni siquiera ver por donde andaba el sentimiento popular”, parece inmodesto y poco elegante en el presidente.

“En el 2000 después de haber perdido las elecciones los compañeros del PLD querían que yo me lanzara en el 2004 a las elecciones siguientes y yo recuerdo que un día me junté con el expresidente del partido y le dije, compañero usted va a aspirar a la presidencia en el año 2004 y dio vueltas, no sabía que decirme y yo le dije, le estoy preguntando porque si usted aspira a ser candidato yo lo voy a apoyar”, lo cual no dice nada en contra del Dr. Fernández Reyna; “He dado todo, lo he apoyado en todo en cuanto he podido ”, no es convincente partiendo de todo lo anterior; hay dos de las 24 frases que cita el Listín del discurso de Danilo que no nos merecen comentarios 12 y 13; la 14 dice: “Ahí estamos a pesar de todas las diabluras que han hecho contra mí ”, no parecen palabras de un jefe de Estado, gobernando bajo un régimen de democracia y tolerancia, dirigidas contra compañeros de su propio partido político; “No es cierto que ha habido fraude”, pero entonces, por qué no dejó la junta que se hiciera la auditoría antes de proclamar ganador a un candidato. “Apostaron a todo o nada, no dejaron una ventana abierta y perdieron”, ¿pero no sería que usted señor presidente impuso su propia voluntad contra toda resistencia utilizando la fuerza? Posiblemente la mayoría de la gente cree que sí hubo fraude.

En la 17, la 18, la 19 y la 20 el lenguaje que usa el presidente parece de diatriba, como un émulo, como un rival que imita a otro rival, sólo que el lenguaje de Leonel no es tan agresivo, además el presidente no es Leonel es Danilo.

En la 21, rebaja más el debate con el lenguaje que utiliza: “Pueden hacer su alianza de macos y cacatas, la pueden hacer pero ya todos los que iban a votar por él lo hicieron el pasado seis, por él votó todo el que se opone al gobierno y también votó el PRM ”. En la 22 aumenta la diatriba el presidente Medina: “si no fue capaz de ganar en estas primarias con todo a su favor, que esperen la pela el próximo mayo del año que viene ”. No se entiende lo que quiere decir con la frase número 23: “Gonzalo no es el que está diciendo que ama a los compañeros de la base, que los adora a todos pero é pa´ fuera que van ”. Nadie o casi nadie esperaría en un presidente de La República lo que dice en la número 24: “Ojo con eso, abiertos y generosos pero tontos no somos, el que crea que nos va a tomar el pelo se equivocó, si se quieren quedar de corazón, bienvenidos sean y cuenten con el Partido de la Liberación Dominicana para que ganen su candidatura, pero si es a tomarnos el pelo entonces no pierdan su tiempo quedándose aquí porque no van a ganar”.

Si en algún momento Danilo Medina pensó en ejercer el gobierno basándose en la autoridad, tal y como la definen o la entienden sociólogo Max Weber -padre de la escuela de la sociología comprensiva- y el ex presidente de Ecuador Rodrigo Borja, la realidad es que no lo ha ejercido así. La autoridad es delegada por los gobernados en aquellos que gobiernan por voluntad pero no por el ejercicio de la fuerza, el presidente Medina usa el poder para imponer por la fuerza su propia voluntad o la de él y su cohorte de áulicos de palacio. Su gobierno se basa más en el poder que en la autoridad, porque ningún gobierno se basa en el poder absoluto o en la autoridad absoluta, pero uno de los dos predomina sobre el otro.

Señor presidente usted cree que el debate democrático es como la lidia de gallos. ¿Qué manera de interpretar la democracia? Carlos Marx, el padre del socialismo científico, dijo que la mejor forma de Estado no es aquella en donde las contradicciones sociales son comprimidas, eliminadas artificialmente (aparentemente), la mejor forma de Estado es aquella en donde las contradicciones sociales chocan libremente y hallan su solución (fragmento del discurso de Marx en el homenaje a los combatientes de junio de 1848 en París).

El señor presidente de La República puede creer en la fuerza en el ejercicio del gobierno, pero eso no es ser demócrata. Bolsonaro gobierna Brasil y ha logrado ser gobernante basándose en la fuerza, procede de los cuarteles militares y cree en el autoritarismo y en la intolerancia. Es tal vez el menos digno de gobernar un Estado, después de Donald Trump, pero logró imponerse con el poder mediático y valiéndose de un fundamentalismo religioso trasnochado de un sector fanático del protestantismo cristiano, que si bien no deja de tener razón en cuanto a algunos temas pero es muy intolerante, incluso con temas como la lucha de la mujer por la igualdad de derechos frente al hombre y la no violencia contra las mujeres.

Al presidente Medina parece poco inmodesto en su discurso y con mucha diatriba contra su ex compañero del Dr. Leonel Fernández, su discurso parece cargado de rencor. Sin embargo, el presidente Medina debió pensar un poco en cómo fue la lucha del cristianismo primitivo, antes de lanzar tantas diatribas contra Leonel y su grupo, más bien debió pensar en todos los desaciertos de su gobierno, no se le ve éxito en nada a pesar de la campaña mediática a su favor.

Pero volviendo a lo del cristianismo primitivo, fue una lucha del débil contra el fuerte, de los desharrapados contra los ricos, fue una lucha del pobre contra el rico, una lucha del hijo contra la autoridad del padre. Opusieron la autoridad del hijo al autoritarismo del padre. Fue una lucha en contra de la intolerancia a la mujer. Sin embargo, el cristianismo venció, como David venció al gigante Goliá. El cristianismo fue una religión del débil, pero se impuso en casi todo el mundo, desde los últimos tiempos del Imperio Romano, oponiéndose a este por la esclavitud a que sometía a muchos seres humanos en sus territorios, siendo un factor que hizo colapsar a dicho imperio. Sin embargo, en los primeros siglos de la Era Cristiana en Europa el cristianismo se ensaño contra el paganismo y cometió barbaridades contra los paganos.

El poder no debe envilecer a los gobernantes, es mejor para un gobernante no valerse tanto del dinero y de cañones de los fusiles, mejor es gobernar con el apoyo delegado en el por los ciudadanos que aceptan su autoridad para dirigir el Estado o el gobierno.

Bandas Juveniles o Pandillas Barriales

Existentes hacia los Años 2012-2013

Nombre de la Entidad Sector(es) o Localidad(es) donde Opera Los Menores La Agustina, V. Duarte, Los Guandules, B. Aires, Las Cañitas, V. Consuelo y Charles Los Piedras La Yuca Las Naciones Ensanche La Fe, E. Capotillo La Secreta Villa Los Negros C/ Colombia de Los Alcarrizos Los Chonchones Villa Consuelo Los Rebeldes Haina Los Blood Villa Juana Los Melenitas B. Simón Bolívar Los Intocables Gualey Los Ranquireos B. Las Cañitas Los Mao Mao B. Capotillo, Ave. 27 de Febrero Los Sin Sangre B. 24 de Abril Los Super Sayons S. de Bayona Los Cucuyos B. Guachupita Los Niquingos Los Queen o Los King K. 7 y 8 Carr. Sánchez, Los Minas, Guaricanos y El Manguito Los Topos S. Los Tres Brazos, E. Capotillo Los Manolos Los Coquitos del Mercado Nuevo Los Barberos B. Vietnam de los Mina Los 70 La Senda Los Sanguinarios Pandilla Los Morenitos Cristo Rey Shampoo Villa Consuelo Los Saca Hígados (2014 no localizada) Santo Domingo Oriental (Se le localizaba en el 1983 en el SDE) Los Saca Tripa Cristo Rey Amor a Mi Arroz Los 42 Los Metálicos Los Cunta S. Los Guaricanos Los Nike B. Gualey Los Cuateros Mercenario B. Capotillo Sangre y Patria B. Capotillo Los Moroquitos B. Los Guandules Los Piripiaos E. Espaillat Los 14 Barriada de Los Minas Amor a la Sangre B. Buenos Aires Los Mariachis S. Villa Mella Los Drinki Los Satánicos Drácula La Secta Los Guaricanos Los Latin King S. Invivienda, Alma Rosa Los Ñeta Villa Faro (Calle 4ta.) La Sangre Los Alcarrizos, Quita Sueño de Haina, E. Capotillo Amor y Paz E. Espaillat La Pandilla de Alimentos Villa Duarte (Calle La Victoria) La Pandilla los Pinos Gualey, Villas Agrícolas Los Cacos Gualey Los Collares Los Tres Brazos, B. Los Trinitarios, B. 27 de Febrero y S. Lotes y Servicios Los Trinitarios B. 24 de Abril, E. Capotillo, Invivienda y Villa Mella Los Chetus Los Girasoles Los Sayayines Katanga (Los Mina), V. Agrícolas, Santa Rosa, Capotillo y K. 8 ½ Carret. S. Cara Pinta Barrios Villla Juana y Los Mina Los Unidos S. Los Ríos Los Matatanes S. Villa Mella El Don B. Guachupita Luis Quita Tenis Capotillo Los Pelú Villas Agrícola Los Necios E. Capotillo (Todavía en el 2013 existía y se registra desde 1982) Los Hacha y Machete Gualey Los Pepes Carretera Sánchez K. 8 y ½, Villas Agrícolas Los Mercaderos K. 7 Carretera Sánchez, Los Iracundos Los Maras Los Delfines Los Jevitos Satvatrucha La Zorrilla Los 75 Los Beduinos El Vagazo, Haina Los 38 Sector Las Mercedes Los Pañuelos Los Alcarrizos Los Negrones S. El Almirante Los Dorados Barrio El Progreso y B. San Miguel (c. Sánchez) MK3 Los Brenqui Ensanche Las Américas Los Escorpiones Ensanche Las Américas Los Invisibles Los Destructibles Los Macheteros B. Guachupita Los Pepe Gorra B. Villa Consuelo Los Mocos B. Villa Consuelo Los Yori B. Villa Consuelo Los Coyori B. Villa Consuelo Los Discípulos B. Gualey Los Joe B. Villa María La Fori Los Patriotas Los Rabiosos Los Teke Teke Los Jimmy S. Herrera Los Chichiguaos S. Sabana Perdida Tierra Santa El Mellizo Los Power Ranyer Cielo Blanco B. Cristo Rey La Rusia E. Capotillo Los Bikingos B. La Zurza Por el Amor de Buena Vista S. Buena Vista Los Restituyos S. Buena Vista La Pandilla del Muerto S. Herrera La Pandilla de Sigrillín (ladrones) S. Casa Vieja de Villa Mella Los Divinos B. San Miguel (c. Sánchez) Los Macheteros (Se registra desde 1982) Diferentes barrios (Una entrevistada dijo conocer integrantes).Existía 2014. Los Zeta (Se le registra 2014) Bandera Roja (Se registra 2014) La Muralla (Se regista 2014)

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Anuncios

Relacionado