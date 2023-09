Danilo critica «angustiante» situación por apagones; dice que él dejó el país iluminado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, criticó este jueves «la situación de angustia y desesperación que vive el país con el retorno de los apagones y el alza exorbitante de la factura eléctrica».

Medina consideró que eso es una consecuencia «de la improvisación y la falta de planificación de los actuales gobernantes», que dejaron caer todo una estructura de generación y transmisión que garantizó un año antes de cumplir su mandato, un suministro de 24 horas de energía continua en todos los circuitos.

“Hicimos grandes esfuerzos para concluir las dos plantas Termoeléctricas Punta Catalina, porque sabíamos que con ellas se acabarían los apagones y porque sabíamos que se reduciría la tarifa de la energía eléctrica y ahora de forma irresponsable, se dice que la culpa de los apagones es del PLD; pero de qué diablos de apagones me están hablando, si dejamos un país totalmente iluminado”, dijo el exmandatario al finalizar el encuentro que sostuvo con productores agropecuarios y residentes en Iguana, Limonal, de la provincia Peravia.

Medina abordó ese tema ante el clamor de los productores agropecuarios, quienes se quejaron del abandono de las obras de allí que inició el Gobierno pasado y también de los inconvenientes generados por el deficiente servicio eléctrico.

El exmandatario dijo que contrario a lo que se ha querido insinuar, en el Gobierno del PLD se terminaron los apagones, porque se instalaron plantas que generaron una cantidad mayor de megavatios de la que estaba en el país instalada hasta ese momento.

«Instalamos más de 2 mil 300 megavatios adicionales en República Dominicana y eso es suficiente para que NO se produjeran apagones en ninguna parte», dijo.

Reiteró que hoy el país está sufriendo los molestos y prolongados apagones, porque no se valoró lo que se hizo.

Apuntó que Abel Martínez, desde la Presidencia de la República, dará continuidad a las obras abandonadas ahora, las que llevaron bienestar y tranquilidad a todos los sectores, que es una obligación de los gobiernos que se manejan con responsabilidad.

Los gobiernos tienen la obligación de atender las necesidades de todos sectores nacionales, no sólo de un grupo privilegiado dijo: “Es por eso que me correspondió decir en un acto en Bonao, que gobernamos para los wawa y para los popis en República Dominicana. Tengo la encomienda del compañero Abel Martínez, que le dará continuidad a los programas sociales y obras abandonadas, porque todos los ciudadanos tienen derecho a vivir con dignidad y además responde a la línea de servicio trazada por el profesor Juan Bosch, cuando constantemente repetía que la política es para servir no para servirse».

Se lamentó que los Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), se abandonaran y que uno a punto de terminar en el municipio Santo Domingo Este, el más grande de todos, no se haya inaugurado, al igual que las escuelas con un alto porcentaje de terminación, que en lugar de terminarlas, han decidido alquilar furgones.

“Tal y como dice Abel: Aguanten que falta poco, para que la República Dominicana vuelva ser lo que fue en las gestiones que nos correspondió dirigir, la Estrella de América Latina, que ha dejado de brillar”, acotó.

Danilo Medina dijo que escuchó de voz de los productores que le antecedieron en la palabra en el acto realizado la tarde del jueves, quienes describieron las vicisitudes por las que están pasando, a raíz del abandono al que han sido sometidos cientos de productores agropecuarios de dicha zona.

En su intervención, el presidente del PLD invitó a los presentes y a sus familiares a evitar la abstención en las próximas elecciones y levantarse bien temprano y votar en la casilla morada del PLD en la boleta electoral por Abel Martínez en mayo y en febrero por lo candidatos locales.

Reiteró su seguridad de que Abel Martínez se convertirá en mayo próximo en el próximo presidente de la República y que el PLD volverá a gobernar el país para el retorno del progreso, la paz y la seguridad a República Dominicana