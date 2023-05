Danilo autorizó espionaje con “Pegasus” y actual Gobierno intervino teléfono, según Nuria Piera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La periodista Nuria Piera informó este jueves, que recibió la información de una fuente confiable de que habría sido supuestamente el expresidente Danilo Medina, quien habría autorizado la intervención a su teléfono con el software “Pegasus”.

«Hace un tiempo había recibido la información de una fuente muy confiable que en el Gobierno de Danilo se me había intervenido el teléfono precisamente para el caso de Adán Cáceres y según esa fuente dijo, una persona que estaba en la reunión donde se decía que el mismo presidente de ese entonces había autorizado la intervención con el Pegasus», expresó.

Indicó que habría ocurrido una reunión en la que participaron además del entonces presidente Medina, un general y un coronel.

“Hay que agregar la palabra exacta: no le hagan daño… no le hagan daño, pero intervénganla», aseguró Nuria Piera que habría expresado el entonces mandatario de acuerdo a su fuente confiable.

Piera consideró que quienes entraron a su teléfono, lo habrían hecho para buscar quien era su fuente.

«Cuando me lo dijo esa fuente, que yo le creo, pues entonces tuve esa primera información, pero oficialmente de que no hay dudas, fue a través de Amnistía Internacional donde hablaba justo de la fecha que me habían establecido a mí que era para la investigación de Adán Cáceres y dos de este Gobierno», indicó Piera en una entrevista en el programa El Día, de Telesistema, canal 11.

Agregó que había recibido también de Apple muchas alertas que decían que observara su teléfono porque habían tratado de intervenirlo, aunque no mencionaba a Pegasus.

Un análisis del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional (AI), confirmó que un dispositivo móvil perteneciente a la periodista Nuria Piera había sido marcado como objetivo e infectado con Pegasus en tres ocasiones entre 2020 y 2021, siendo este el primer caso confirmado en el país.

La investigación encontró indicios de que el dispositivo de Piera se había infectado con Pegasus por primera vez sobre el 20 de julio de 2020. También se descubrieron indicios similares en torno al 8 de septiembre de 2021 y el 1 de octubre de 2021.

Piera dijo que en las otras dos intervenciones estaba investigando el caso de Donald Guerrero, a un coronel de la policía y un caso de la Cámara de Cuentas.

«Que si me sorprendió un poco que en este Gobierno lo estuvieran haciendo también… yo chequeé las fechas que me estableció el análisis que se hizo y en ese momento estaba precisamente investigando al presidente de la Cámara de Cuentas por la denuncia de acoso sexual y su declaración jurada de bienes», sostuvo.

Ayer, el vocero de la Presidencia de República Dominicana, Homero Figueroa, garantizó una investigación sobre el espionaje del que fue víctima Piera y aseguró que el Gobierno dominicano, establecido desde el 2020, no tiene acuerdo de ningún tipo con la empresa israelí NSO Group, creadora del software Pegasus.

Sobre la posición del Gobierno de Abinader, Nuria Piera respondió: «Yo creo que por una cuestión de seguridad nacional, entiendo, presumo, sospecho, puedo pensar que ellos no quieren admitir el uso de Pegasus, porque han hecho buen trabajo con Pegasus en otras áreas de la seguridad nacional».

Por: Yonathan Méndez

