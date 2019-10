Danilo: A los pocos que he cancelado ha sido porque le han faltado el respeto a la figura del Presidente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Danilo Medina, indicó este lunes que a los pocos que ha cancelado ha sido porque le han faltado el respeto a la figura del presidente.

Medina, quien habló durante la asamblea celebrada por el PLD la tarde de este lunes, respondió las acusaciones hechas por Leonel en la que lo llamó obstinado.

“Esos que dicen que yo no los he apoyado, a mí no me apoyaron en el 2000, en el 2012 ni en el 2016”, dijo Medina.

El presidente Medina rompió el silencio y arremetió contra Leonel Fernández, indicando que: “no soy obstinado, nadie me ha regalado nada, tengo mis fuerzas, a mi nadie me ha regalado nada”.

Ante sus seguidores, Medina se mostró irritado por “todo lo que oí anoche”.

Entre relatos y sacar reuniones secretas al “aire” Medina contó las rivalidades entre él y Leonel, asegurando que “Lo he apoyado en todo lo que quería”.

