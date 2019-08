Danilo: ¨que sean los ciudadanos los que les digan no…¨

En la reunión del pasado sábado del comité central del Partido de la Liberación Dominicana hubo un solo ganador, Danilo Medina, quien podría considerarse que no tenia vela en ese entierro, muchos incluso pensaron que ni siquiera asistiría a esa reunión, ya que no será candidato a nada en las próximas elecciones nacionales, pero fue quien demostró poseer un control tan absoluto de esa asamblea que pudo, si hubiera sido su objetivo, ¨siquitrillar¨ a sus adversarios internos solo mirando para otro lado.

Parece mentira que al que llamaron ¨pichón de dictador¨ y ser incluso un peligro para la democracia democracia dominicana, sea la persona que tuvo que intervenir con un discurso conciliador para impedir que se cumpliera el rito máximo de la democracia que es el conteo de votos, y dejara en evidencia que verdaderamente por lo menos dentro del partido al que pertenece sus adversarios internos son un grupo minoritario.

Hasta hace muy pocos días, algunos de los que estaban sentados dentro de esa reunión del PLD, eran los que contrataban motoconchistas para llevarlos al congreso, los que urdieron el plan para invadir el edificio del primer poder del estado, los que provocaban a los miembros de las fuerzas del orden con palabras altisonantes, solo con el objetivo de que no se realizara una reforma a la constitución que permitiera al pueblo expresarse sobre a quien querían de candidato por el partido de gobierno.

Solo que en este caso, como bien dice un refrán español: ¨con el pecado viene la penitencia¨ y dentro de las palabras del Presidente Medina el pasado sábado, está la advertencia del porque se bautizaron todas las candidaturas, once en total, que se presentaron para se aceptadas por el CC del peledeísmo, y es que dijo lo siguiente: ¨yo les pediría que se elijan por aclamación a todos los compañeros que han sido propuestos, Y SEAN LOS CIUDADANOS QUE LES DIGAN QUE NO A LOS QUE ENTIENDAN QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES….¨

Este es el mas grave problema que enfrentan los que al pretender convertir en base a mentiras, infundios, calumnias, rumores y acechanzas, el tema de la reforma constitucional en una lucha que supuestamente que impediría una dictadura y salvaría la democracia dominicana, el producto que han obtenido es una frustración enorme dentro de las fuerzas políticas y sociales que podrían ser denominadas ¨danilistas¨, no exactamente por pertenecer a una corriente dentro de un partido político, cuya reacción podría producir un ¨ciclón batatero¨ el próximo 06 de octubre.

Ahora el dictador no existe, la verdad es que nunca existió y fue una exageración inadmisible acusar a Danilo Medina de tener intenciones de perpetuarse en el poder, pero los que si están y estarán son esos ciudadanos que tendrán el derecho de decir que si y que no en las primarias abiertas que se realizarán en menos de dos meses, y la forma en que se va a expresar el electorado a quien impacta el gobierno actual, es un imponderable en un escenario electoral que hasta hace poco lo asumía a el como candidato a un tercer periodo presidencial.

Eso de que sean los ciudadanos los que decidan quien se merecerá encabezar la boleta el PLD, que en las actuales circunstancias es un billete premiado hacia el palacio nacional en próximo 16 de agosto del 2020, es el mas serio problema que enfrentan los que asumieron esa actitud agresiva en contra del actual presidente de la República ya que, la lucha contra la reelección era un reflejo de la imposibilidad que tenían de ganarle en unas elecciones primarias a Danilo Medina y ahora no sabemos como van a impedir que esos tantos que se sienten representados por este no acudan en masa a votarles en contra en unas primaras abiertas.

Porque cuando escuchamos a algunos de estos precandidatos hablar pidiendo votos a la militancia del PLD, parece que se les olvida que esos simpatizantes o militantes o como les quieran llamar, son una minoría entre los muchos que irán a votar el 06 de octubre sin haber pisado nunca un local peledeísta, que no tienen vinculación emocional alguna con ese partido, muchos de ellos nunca han escuchado hablar de los viejos venerables que andan dando cátedras de como no retirarse y estos, los ciudadanos y ciudadanas, serán los que decidirán al que represente a esa organización como candidato para las próximas elecciones nacionales.

Pero no solo eso, que en este caso funcionará el voto de arrastre, porque el Presidente Danilo Medina si que es capaz de arrastrar a una cantidad de candidatos hacia la boleta peledeísta, soportado por su fuerte liderazgo en esa enorme cantidad de nuestra población que ha pasado de ser pobres a la franja de clase media baja y tiene temor de volver a la pobreza, es decir el denominado danilismo no es mas que la expresión del éxito de una serie políticas publicas aplicadas por el actual gobierno cuyo resultado ha sido un fuerte crecimiento económico y una justa redistribución de las riqueza creada por todos.

¿Porqué si funcionará el voto de arrastre en octubre?, pues porque los candidatos a la presidencia dependerán en mucho de los temas candidatos a cargos de menor jerarquía; senadores, diputados y alcaldes, los cuales también tendrán que salir a buscar sus propios votos, hay que recordar que en el PLD solo se reservaron las candidaturas de los aliados por lo que todos los dirigentes del partido que quieran estar o repetir en la boleta están en una campaña intensa hacia las primarias abiertas.

Y si la mayoría de todos estos son danilistas, entonces a esa masa amorfa de electores que no son peledeístas hay que sumarle el voto de los que si lo son, y de los que saldrán a buscar sus seguidores para sobrevivir a la competencia interna para seguir en los cargos electivos que hoy ocupan, por lo que la suma de unos y otros haría la suma suficiente para darle a los seguidores de Danilo la cantidad de votos que necesitan para dominar ampliamente a sus adversarios a lo interno del PLD, es un tema de suma y resta y en este caso las matemáticas tampoco se van a equivocar.

Todo el que ha hecho campaña electoral alguna vez sabe que una cosa es tener simpatía y otra convertir esa simpatía en votos, en el caso de los líderes locales, senadores, diputados y alcaldes, estos dependen de un voto duro que poseen en sus comunidades al que se le suma el empuje de una candidatura nacional con capacidad de ganar unas elecciones, por esto hablamos de suma y resta, pues estos son capaces de movilizar a una parte del electorado pero la diferencia la dará la capacidad que tenga su partido, en este caso su grupo de movilizar a su electorado a participar en unas internas.

La gran diferencia entre esta elección y las anteriores son esas primarias abiertas, por eso Danilo asume que serán los ciudadanos los que decidirán y lo dice a la asamblea de su partido como una advertencia de que tienen que salir a buscar sus votos hasta debajo de las piedras para sobrevivir a unas elecciones inéditas cuyo resultado será irrebatible, ya que se acabaron las comisiones electorales intrapartidarias y los resultados amañados a que nos tienen acostumbrados los partidos políticos dominicanos, ahora es la propia Junta Central Electoral quien organizará la elección, contará y dará el resultado, por lo que ¨el que ganó ganó y san se acabó¨

Como esto es una democracia pues ¨que sean los ciudadanos los que digan no¨ a tanta ambición de poder, egos inflados, sueños irrealizables y pretensiones no alcanzables, y es que hay algunos nombres que nunca debieron estar en esa lista y hay exclusiones injustas e innecesarias, pero entre todos y con nuestros votos seremos los que decidiremos votando el próximo 06 de octubre, al final el peso de la voluntad popular es lo que pone cada cosa en su lugar.

Por Humberto Salazar

