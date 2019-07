Danilismo podría bloquear precandidatura de Leonel Fernández en el Comité Central PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La convocatoria de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para el 10 de agosto, acrecienta las expectativas sobre lo que sucederá en la misma, ya que habrá más de once aspirantes inscritos además del presidente de esa organización, Leonel Fernández, quien podría ser bloqueado para evitar que sea el candidato presidencial de esa organización política.

En las últimas horas, hasta el nombre del Procurador General de la República “está sonando” como aspirante a precandidato presidencial ante el CC, pero para inscribirse tendría que renunciar a su cargo de Procuraduría, primero.

Aspirantes para optar como precandidatos presidencial a los fines de participar en las primarias del 6 de octubre: Leonel Fernández, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez, Temístocles Montás, Carlos Amarante Baret, Adrés Navarro, Abel Martínez Durán, Radhamés Segura, Gonzalo Castillo, Manuel Crespo y Francisco Javier García, este último aún no confirmado.

Sin embargo, Elpidio Báez, uno de los propulsores del proyecto reeleccionista en el Congreso Nacional, dijo a El Nuevo Diario que “en la dirección del partido, en el grupo de Danilo Medina no hay la intención de bloquear a Leonel para que sea el pre candidato en las elecciones del Comité Central del 10 de agosto”.

“El Comité Central escogerá a Leonel Fernández como precandidato, primero porque tiene el porcentaje requerido, tiene más de 200, y si no lo tuviera, entonces el propio Danilo debería ayudarlo, porque sería un contrasentido frente a la sociedad que el partido no lo presentara”, agregó.

Esta afirmación de Báez, basada en que se acostumbra en el PLD a llevar un solo candidato.

“En el pasado proceso, el Comité Político presentó a Danilo, en el 2015, y en el mismo CP, los demás candidatos se retiraron y le dieron paso a Medina”, recordó.

“Evitar que Leonel llegue a las primarias sería peor locura del PLD”, aseguró.

De su lado, José Francisco Peña Guaba, coordinador nacional de GANAR, y Juntos Podemos, sostiene que es muy difícil “sacar de la lista de precandidato a Leonel, primero porque la correlación de fuerzas cambió a partir de la no repostulación de Danilo Medina”.

“No creo que lleguen hasta ahí, de negarle a Leonel Fernández el derecho que sea precandidato. Además, el equipo de Fernández ha trabajado para garantizar tener más del 33 % de los miembros del Comité Central, garantizar ser pre candidato”, indicó.

“Querer evitar que Leonel no llegue a las primarias, sería la peor locura que cometiera el PLD, porque los precandidato presidenciales no marcan y también se le hará muy difícil al Presidente Danilo unificar todos los votos en uno de los candidatos, ya que hay varios que no están dispuestos a renunciar y se inscribirán como quiera”, explicó.

“También habrá que analizar si no le bajan líneas a los miembros del Comité Central para que aquellos que el Palacio entienda no deben participar porque van a dividir los votos, les nieguen los votos del Comité Central a ellos, y así entonces pasaría solamente quien el Presidente ordene; eso sí es muy delicado”, advirtió.

“Nosotros estamos construyendo una gran alianza de apoyo a la candidatura de Fernández (Gran Alianza Renovadora GANAR), de una buena cantidad de partidos políticos, agrupaciones y movimientos en respaldo a Leonel, queremos que sea primero precandidato oficial del PLD”, dijo.

Informó que Leonel “no está solo” debido a que tiene plataforma de apoyo donde ir.

“Que esté claro, no es cierto que ninguna argucia va a evitar que Leonel sea candidato presidencial en las próximas elecciones del 2020; sin embargo, tengo algunas dudas del adelanto que se ha hecho de la reunión del Comité Central, porque es posible que sea parte de un plan para evitar que sea candidato oficial del PLD”, sostuvo.

Peña Guaba reiteró que “tenemos una plataforma paralela para si faltase los votos para poder establecer a Leonel como candidato, una fuerza considerable de partidos y movimientos lo vamos a llevar como quiera como candidato presidencial”.

Afirma Peña Guaba que “si el Comité Central evita que Leonel sea candidato, le sobrarán partidos, agrupaciones y movimientos que respaldarían a Fernández”.

El llamado grupo de los 8 aspirantes presidenciales no podrá cumplir con su propio pacto: de escoger en 30 días a un pre candidato que unifique el danilismo, debido a que la reunión del Comité Central, será celebrada en dos semanas y media.

Afirma Báez, que “se le hizo tarde para proyectar una candidatura unificada”.

“No creo en la dirección de Danilo Medina no hay la intención de bloquear a Leonel para que sea el candidato escogido por el Comité Central”, subrayó.

El PLD confirmó este fin de semana la convocatoria al Comité Central para el sábado 10 de agosto a partir de las diez de la mañana para escoger los precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República que inscribirá esa organización ante la Junta Central Electoral para competir en las primarias del 6 de octubre.

La decisión fue acogida en virtud de la cercanía de los plazos establecido por la Junta Central Electoral y ley de Partidos Políticos que dice el 22 de agosto deberán presentarse la lista de los precandidatos.

Según los Estatutos del PLD, los precandidatos o precandidatas a la Presidencia de la República serán escogidos con la mayoría simple de los votos válidos emitidos y no menos del 33 % de los miembros del Comité Central reunidos con este propósito.

En la reunión del Comité Central efectuada en octubre del 2018 se hizo una depuración de sus miembros excluyendo los fallecidos, las renuncias o expulsiones, quedando 613 miembros.

La más reciente reunión del CC se efectuó el 27 de abril de 2019, fecha en que se escogió cuatro miembros que representan ese organismo en el Comisión Nacional Electoral (CNE).

