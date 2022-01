Daniil Medvedev: “Rafa es el chico perfecto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MELBOURNE .- El ruso Daniil Medvedev (2) aseguró que Rafael Nadal, su rival en la final, es el chico perfecto después de superar en las semifinales del Abierto de Australia al griego Stefanos Tsitsipas (4).

“Sé cómo es mentalmente. Rafa es el chico perfecto porque se porta muy bien. Es increíble porque nunca se sale de sus casillas”, valoró después de admitir su error de dirigirse irrespetuosamente al juez de árbitro, el español Jaume Campistol.

“Me han roto el saque, eso es lo primero, pero el juez pudo hacerlo mejor con el público. Su padre estaba hablando griego y el juez me dijo que podía hablar pero no darle instrucciones. Que yo sepa él no sabe griego para distinguirlo”, agregó tras alcanzar la final en Melbourne Park por segundo año consecutivo.

“Está siendo muy emocional este año. Empezó con el partido contra Nick Kyrgios, que lo fue en todos los aspectos. Contra Felix, por ejemplo, fue una locura pero tenísticamente. Los partidos contra Stefanos son siempre emocionales”, repasó después de que intercambiaran insultos en el primer duelo que mantuvieron en Miami en 2018.

“Estuve totalmente fuera de mí. En el pasado hubiera cometido muchos fallos después de eso. Estoy feliz de haber tomado el control de nuevo”, aseguró un Medvedev que mantiene un 1-3 desfavorable en el cara a cara con el que será su siguiente oponente.

“Es divertido enfrentarse contra algún miembro del ‘big-3’. Cuando era joven y peloteaba contra la pared me imaginaba que esta era Nadal”, desveló el moscovita de 25 años en la rueda de prensa previa al torneo.

