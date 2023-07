Daniil Medvedev: «Creo que Alcaraz puede ganar a Djokovic»

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- El ruso Daniil Medvedev, que cayó este viernes ante el español Carlos Alcaraz en las semifinales del torneo de Wimbledon, afirmo que el murciano puede ganar a Novak Djokovic en la final del domingo.

El ruso cedió en semifinales ante Alcaraz por un triple 6-3, en un impresionante partido del murciano.

«Es un jugador muy fuerte. Comparado con el ‘Big Three’, que han ganado tantos Grand Slam, tantos partidos… Es un poco como ellos y aún tiene 20 años. Tienes que estar al más alto nivel para ganarlos. Hoy no jugué mal, pero no estuve a mi más alto nivel y contra alguien como Carlos, Novak, Rafa… Tienes que estar al mejor nivel», dijo.

«Quizás contra otros puedas no jugar tan bien y tener tus oportunidades, pero con Carlos tienes que estar al más alto nivel y así puede que ganes», añadió el ruso, que dio opciones al español para la final.

«Sí, creo que sí (puede ganarle). Nunca han jugado en hierba y Novak en hierba, con lo que ha ganado… Es difícil jugar contra un tipo que rara vez pierde aquí. Debería ser un partido interesante. Lo que me sorprende es que ha habido jugadores que han puesto en problemas a Carlos, Jarry le ganó un set y tenía ‘break’ en el cuarto, Berrettini le ganó un set… Yo no he podido hacerlo y por eso estoy decepcionado», explicó.

«Va a ser una final interesante, el 1 y el 2 del mundo. No puedo decir quién va a ganar, pero va a ser un partido muy duro».

