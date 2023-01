“Danielito” se entrega a PN y da su versión sobre muerte de agente y civil en Sabana Perdida

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ramón de la Cruz, mejor conocido como “Danielito”, se entregó este martes a las autoridades, luego de que se activara su búsqueda por la muerte de dos hombres, incluyendo a un raso policial, durante un conflicto en la madrugada del lunes en el sector Majagual, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Tras ponerse a disposición de las autoridades, Danielito, quien dijo que se entregó porque es lo mejor para él y su familia, narró su versión del hecho, asegurando que el mismo fue por una riña y que era su vida o la de ellos.

“Esto viene de una riña, yo tuve un problema con el papá de uno de ellos. Específicamente me estaba bebiendo dos cervezas. El hijo de él y el policía fueron hacia mí cuando yo entré al baño, el policía le pasa la pistola al hijo (…) el muchacho me ratrilla la pistola y me dio una galleta”, expresó.

Agregó que inmediatamente “él hace eso yo salgo para afuera, cuando salgo afuera, el policía me percuta, cuando el policía me percuta yo veo que la pistola no me hizo na´. Yo me embojoté con él, porque en el video se ve. Cuando me embojoto con él intento quitarle la pistola, se la quito, era mi vida contra la de ellos, todo viene de riña”.

“Ellos están enseñando los videos que a ellos les da su gana, ellos tienen que enseñar los videos donde se ven que yo voy al baño”, sostuvo, al indicar que el hecho ocurrió en un billar y que el mismo tiene que tener cámaras adentro.

Las víctimas fueron Vladimir Ceballo Sánchez, de 22 años, alistado policial, y Yamil Ramírez Sánchez, de 25 años, quienes fueron atacados a tiros, acción criminal que quedó captada en un vídeo difundido en redes sociales y medios de comunicación. Danielito confesó ante las cámaras de SIN, que se trata de él la persona que se observa disparando en ese video.

