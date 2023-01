Daniel Toribio: Sin obras que exhibir, el Gobierno ha tomado prestado US$24 mil MM en 27 meses

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El secretario de Economía de la Fuerza del Pueblo, Daniel Toribio, dijo este martes que el Gobierno ha demostrado “ineficiencia e incapacidad” en el manejo de los fondos públicos, cuando ha tomado prestado más de 24 mil millones de dólares y no ha entregado las obras que prometió.

El exministro de Hacienda explicó que, las actuales autoridades no solo han tomado prestado 24 mil millones de dólares en los últimos 27 meses, además se encuentran en una burbuja optimista, donde el que está dentro todo lo ve bien.

“Hay también un exceso en las recaudaciones, o sea, las recaudaciones van bien. Ahora bien, si tú tienes un exceso en las recaudaciones, si tú has tomado prestado, tú no entregaste el 100 % de los gastos de capital, sino solamente el 82 %. Por qué las obras que tú has prometido, no solo no se han terminado, sino que muchas ni se han tocado, ni han comenzado”, dijo Daniel Toribio al ser entrevistado en el programa “Telematutino 11″.

Toribio manifestó además que, se evidencia la intención de incumplimiento del PRM y falta de capacidad gerencial cuando, “en los últimos dos años el gobierno ha ofrecido 14 intervenciones en la UASD, y en el presupuesto incluye 4”, contemplando apenas 250 millones de pesos para cada una, lo que, a juicio del economista, ni siquiera alcanzará para el movimiento de tierra.

De igual manera, el también ex administrador del Banco de Reservas manifestó que, “el Gobierno viene señalando que la economía dominicana está creciendo en niveles importantes, a pesar de que, desde abril del año 2021, período en el cual, como resultado de un rebote estadístico, la economía creció en un 47.1 %, esta se mantiene a la baja”.

“En agosto del año pasado este solo fue de 5.4 %, bajando a 4.8 % en septiembre y a 3.8 % en octubre, para tener un 2.9 % en el mes de noviembre. Lo que es peor es que el crecimiento de los sectores nacionales: agropecuario, manufacturero y de construcción, están por debajo del aumento promedio de la economía”, puntualizó.

En la entrevista, el miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo resaltó que la meta de inflación de los últimos dos años no se ha cumplido, asegurando que, “las autoridades monetarias celebran los diez años del establecimiento de la meta de inflación, que es de un 4 %, pero sucede que en los últimos dos años el incremento de precios ha sido de más de un 7 %”.

Al hablar sobre la tasa de cambio, Toribio mostró gráficos del propio Banco Central, y comentó que, “las autoridades publicitan el incremento de las reservas, pero no explican porque teniendo estas reservas la tasa de compra del dólar ha subido desde 52.874 el 31 de agosto, al 56.339 al 4 de enero del 2023”.

El experimentado economista y dirigente político, finalizó analizando que, “manejar la situación del país a partir de una burbuja optimista, no ayuda a enfrentar los problemas, más bien los agrava. Incrementado los niveles de pobreza y precariedad de la mayoría de las familias dominicanas”.

