Daniel Toribio dice gobierno nunca entendió que el país estaba en crisis y ofertó obras que no ha comenzado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El miembro del Directorio Político del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Daniel Toribio, dijo este martes que el gobierno se vanagloriaba del crecimiento económico del 12.3% del año pasado, sin entender lo que estaba pasando, y no se percató de la magnitud de la crisis y empezó a hacer ofertas y ofrecimientos de diferentes obras que aún no comenzado.

Indicó que a su juicio el gobierno no ha tenido un manejo económico correcto, debido a que nunca entendió que se está en una crisis y da la impresión de que actúa como en un momento normal.

Manifestó que el gobierno ha ofertado la construcción de muchas obras que se prometieron en medio de la crisis de la pandemia, y eso fue porque pensó que en el país no había una crisis, y esa crisis impactó a los sectores productivo y la población dominicana.

Expresó que él no sabe si el gobierno ya empezó a entender que la burbuja económica que presentó era inexistente.

Sin embargo, Toribio dijo que, con el discurso del presidente Luis Abinader de las diez medidas económicas, se empezó a comprender que se tenía que tomar medidas para enfrentar la magnitud de la crisis.

“En la parte sanitaria el gobierno se manejó bien, pero en el parte económico no ha sido lo más correcto, ya que se presentan crisis y momento que hay que enfrentar, y sin embargo, el gobierno se dedicó a ofrecer ofertas por todos los sitios, y solo en Santiago ofreció 42 mil millones de pesos en construcción”, sostuvo el también experto en economía.

Manifestó que el gobierno ofreció 7 mil millones de pesos en la zona oriental de la capital, 100 mil millones en la zona occidental, así como en la entrada de La Romana, así como en la provincia de Samaná, entre otras zonas.

Entre las obras prometidas por el gobierno de Luis Abinader, Daniel Toribio dijo “se ha ofertado el caso del muro fronterizo, el metro de Los Alcarrizos, donde mudaron una excavadora para el barrio Enriquillo, y todavía no se han hecho los arreglos con las personas y empresas que van a ser desalojadas, también está la Circunvalación de San Francisco de Macorís, en Pedernales no se ha hecho nada, la autopista del Ámbar, en Puerto Plata no ha comenzado, en el Puerto de Manzanillo tampoco”.

Durante una entrevista en el programa La Hora 22, que se transmite por el canal 45, y que conducen Gregory Caimares y Abinader Fortunato, el dirigente de la Fuerza del Pueblo, dijo que el gobierno ha gastado del total de su gasto de capital en enero-marzo, solo 7%, equivalente a 14 mil millones de pesos.

“Y lo normal es que un gobierno en ese tiempo gaste entre el 25% y 30% como gasto de capital”, precisó.

Reiteró que cuando el gobierno entienda que hay una crisis, entonces actuará sobre la base, y no descuidar el gasto del capital, porque eso es lo que te permite invertir hacia el futuro.

Destacó que el gobierno se vanagloriaba del crecimiento del 12.3% del año pasado y claro, cuando se está en cero, cualquier porcentaje es mucho, y no se percató de la magnitud de la crisis y empezó a hacer ofertas y ofrecimiento, sin entender lo que estaba pasando.

Medida contradictoria “bajar aranceles a productos”

Asimismo, el ex administrador del Banco de Reservas citó una medida contradictoria que tomó el gobierno de Luis Abinader, y es el ofrecimiento de bajar los aranceles de productos, que en la actualidad se está discutiendo en el Congreso Nacional.

Destacó que él piensa que desde el gobierno no se sabe cuál es el papel del impuesto del arancel, ya que esto no es solo impuesto, sino que, esto le da una cortina protectora a los productores locales para que pueda ser competitivo.

“Yo siempre pongo el ejemplo de la margarina, y si te dicen la margarina va a entrar sin pagar impuesto, pero el que produce en el país Margarina, tiene que pagar el envase que paga impuesto, y con esto se afecta al productor local”, señaló.

Daniel Toribio puntualizó que él ve muy bien la venta de los combos del Inespre, a un costo de RD$1,000, con un ahorro de un 30%, que se está vendiendo en 100 supermercados.

Pero sostuvo que, si el gobierno quiere precios baratos, debe compensar al productor y se reflejarán en la economía dominicana.

Dijo que, a su entender con una conversación con los productores o negociación, piensa que se hubiese logrado resultados mayores para la población, que con las diez medidas que tomó el gobierno y que todavía se están discutiendo.

Proyecto Ley Hidrocarburos “eso y nada es lo mismo”

Daniel Toribio dijo que el gobierno llegó sobre un discurso inaplicable, es decir, que iba a eliminar los impuestos a los hidrocarburos, en base a un proyecto que en la actualidad está en el Congreso Nacional.

“Aprobar o no el proyecto de Ley de los Hidrocarburos, eso y nada es lo mismo, porque los precios de los combustibles en el país tienen dos componentes fundamentales, el impuesto y los márgenes, y si no se cambia eso, seguirá todo igual.

Destacó que el gobierno debería aplicar una fórmula que por los menos compensen un poco el alza de los precios internacionales, ya que normalmente el precio afecta más a lo que menos ingreso tiene.

Dijo que el gobierno debe determinar cuántos de impuestos se está recaudando por galón y cuántos se está subsidiando, y manifestó que si se quiere amortiguar los incrementos de los precios de los combustibles se tiene que pensar en los márgenes y los impuestos.

Destacó que a su entender también se debe liberar los combustibles, de tal manera que no se fije precio, sino que los precios estén reflejados por el mercado, y la competencia permita y obligue a que los precios bajen disminuyendo los márgenes.

