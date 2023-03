Daniel Toribio asegura Leonel es la competencia real de Abinader

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Daniel Toribio, quien es miembro de la dirección Política de la Fuerza del Pueblo, aclaró este domingo que, no es que el presidente Luis Abinader ha escogido a Leonel Fernández como su competencia, sino que el exmandatario está posicionado para disputar el poder al actual jefe de Estado.

“La Verdad es que, parecería ser, que las informaciones que tienen desde el Gobierno son las mismas que nosotros tenemos, por eso la razón de querer comparar cifras del 2022 con el 2011, es decir 11 años atrás, y no es que el presidente Abinader ha escogido a Leonel como su competencia, es que está, porque una cosa es que tú lo escoja, y diga no está y lo escojo, no, no es que lo ha escogido, es que está como la competencia real”, explicó Toribio.

El dirigente opositor dijo “que las encuesta que ha visto son dos o tres por ciento por encima, pegado, y creciendo, ahora, dentro de poco, estamos entregando un padrón de 1.5 millones de miembros, y estamos trabajando para llegar a dos millones”.

«Y, Ahí te aclaro lo siguiente, oigo gente diciendo que nosotros no tenemos una estructura, el que dice que nosotros no tenemos estructura que me diga donde no tenemos una, hay lugares donde somos el partido más fuerte”, sentenció.

Agregó que, “nosotros somos más fuerte en Barahona, en San Juan de la Maguana, en San Cristóbal, en el Sur en casi todas las provincias nosotros somos el partido más fuerte”.

También mencionó al Gran Santo Domingo, lo que implica que la fuerza del Pueblo ha tenido un gran crecimiento y es lógico que haya sido así, porque, aunque la gente hable de tres partidos, al final las cosas terminan en dos, debido a que ahora hay un proceso de absorción que favorece a su partido, contrario a lo que sucedió en el 2020.

Relacionado