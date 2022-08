Daniel Toribio aconseja a Abinader no prometer más obras y tratar ejecutar las que ha prometido 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exministro de Hacienda Daniel Toribio Marmolejos aseguró que el gobierno no tiene dinero para construir todas las obras que ha prometido en distintos puntos del país.

Toribio Marmolejos quien fuera administrador del Banco de Reservas aconsejó al presidente Luis Abinader para que no prometa más obras y trate de cumplir las que ha anunciado en los dos primeros años de su gestión.

El exadministrador del Banco de Reservas dijo que un dato que demuestra la carencia de recursos del gobierno para ejecutar las obras que ha prometido es el hecho de que, al 8 de agosto de este año, el gasto en construcción apenas asciende a RD$13, 000 mil millones.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, el titular de la secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo explicó que el gobierno contempló una inversión de capital de un 9% del presupuesto del 2022.

Sostuvo que, hasta la fecha, es decir cuando se cumplen los dos primeros cuatrimestres del presente año, el gobierno solo le ha entregado al ministerio de Obras Públicas el 40 por ciento de su presupuesto.

“La verdad es que uno quisiera no poder decir esto, pero con la cantidad de oferta que hace el gobierno, lo más grave es que el gobierno no tiene dinero para esas obras, el gasto de construcción en proceso que tiene el gobierno al 8 de agosto de este año es de 13 mil millones de pesos, y le ha entregado, en igual periodo, al Ministerio de Obras Públicas el 40% de su presupuesto, cuando el gasto total de capital es del 9% del presupuesto vigente”, detalló.

Agregó que, lo más preocupante es que el gobierno en dos años ha tomado prestado U$20,700 millones, sin que se pueda presentar una sola obra que se haya construido con parte de esos recursos.

“Y con todo, el gobierno ha tomado 20,700 millones de dólares, esa es la queja, en qué se ha invertido el dinero, qué es lo que estamos haciendo”, se cuestionó el economista y profesor universitario.

Insistió en preguntar que “cuál es la obra que puede presentar el gobierno con dichos recursos, o sea, cuál, dónde, en qué sitio”.

Daniel Toribio aclaró que el tema mayor del asunto es que el gobierno ha prometido todas esas obras sin que nadie se le haya pedido.

“No es que nadie presionó para que me haga esto, nadie le pidió la Autopista del Ámbar, la presa de Guayubín, la del Bajo Yuna, quién”, reiteró sus cuestionamientos.

El dirigente opositor dijo que al parecer hay funcionarios que le escriben al presidente sobre todas esas obras que él promete, “pero, con qué dinero”.

“Yo quiero hacerle una sugerencia al gobierno, no prometan más y hagan algo, o sea, tu ofreciste diez extensiones de la UASD, haz una y dile a la población, no tenemos cuarto para las diez, y entonces que la gente vea un plan de desarrollo con perspectiva hacia el futuro”, acotó.

Toribio apostilló que en la historia de la República Dominicana ningún gobierno había tomado préstamos por 20,700 millones de dólares en dos años, como ha sucedido en la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno.

Economista Toribio dice hay productos alimenticios que sus precios han aumentado un 50% en dos años

El economista Daniel Toribio aseguró que hay productos alimenticios de primera necesidad que, en promedio, sus precios se han incrementado en un 50% en los últimos dos años.

“El Gobierno comienza a decir que los precios están controlados, pero la inflación en junio fue de 9.63, y en julio 9.43, la diferencia es 0.10%, es decir, nada, no ha controlado nada, qué inflación es que ha controlado”, señaló el exministro de Hacienda.

Toribio Marmolejo aclaró que “una cosa es la inflación y otra es el nivel de precios, y la gente está comprando hoy en día productos como la leche, el pollo y los huevos, todos, casi más del 50 por ciento más caro, en promedio, que todo lo que se compraba hace dos años, y eso es lo que la gente siente”.

Sobre la situación del comportamiento de la economía dominicana, el exadministrador del Banco de reservas dijo que “el gran tema es que tenemos un sector manufacturero que no crece por encima de su potencial”.

Agregó que el otro inconveniente es un sector agropecuario que cada vez tiene menos presencia y menos importancia.

“Y por el otro lado, la gran inflexibilidad fiscal que, no solo este, sino todos los gobiernos hemos tenido mucha inflexibilidad fiscal, qué quiere decir eso, que al monto total de los ingresos que se recauda, casi todos hay que repartirlos, está establecido como se reparte”, explicó.

Recalcó que ese es uno de los motivos porqué las obras no se inician o no avanzan, y eso se debe a que el gobierno no le da el dinero, aún con los 20,700 millones de dólares que ha tomado prestado, de los cuales no se ha construido ninguna obra, y aquellas que se han iniciado están demasiado lentas.

Sobre el incremento de las recaudaciones, en el caso de Aduanas lo atribuyó a los altos precios del petróleo y de la importación que son ad valorem, y en cuanto a Impuestos Internos hay que reconocerle cierta eficiencia recaudatoria.

En torno a la situación política del país, el dirigente de la Fuerza del Pueblo aseguró que en la actualidad todas las encuestas dan un empate técnico entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández.

