Daniel Toribio: Abinader ridiculizó estadísticas del BCRD al utilizar como parámetro pollo index

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de Haciendas, Daniel Toribio, lamentó este domingo que el presidente Luis Abinader utilizara el salón de la Asamblea Nacional, y en un acto tan solamente ridiculizara las estadísticas oficiales como las del Banco Central (BCRD) para hacer comparaciones de la inflación y el poder adquisitivo de la población, utilizando lo que definió como “el pollo index”.

Toribio reveló que, tras el discurso del presidente el pasado 27 de febrero, se le acercó una señora del servicio y le dijo que en el vehículo del transporte público en que se transportaba varias personas estaban preguntando que dónde es que venden los pollos index para ir a comprarlos.

El economista y profesor universitario quien se definió como un creyente de las estadísticas del Banco Central, aclaró que cuando se reporta el nivel de inflación se utiliza un promedio que incluye productos que la gente no compra todos los días.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa «D´Agenda», el también exadministrador del Banco de Reservas explicó que dentro de la inflación se incluyen renglones como educación, transporte y viviendas que pueden aumentar en una vez al año, pero el impacto se diluye en el tiempo.

Agregó que la situación es muy distinta cuando se va al colmado, mercado o supermercado, y se encuentra que un producto está más caro, y son lugares que hay que ir diario, o todas las semanas, por eso es que la gente dice que, lo que le costaba llenar un carrito en el súper, ahora se queda por la mitad, entonces a partir de ahí es que se comienza a entender la magnitud de la situación.

“Yo oigo la comparación que se hace con el 2011, y resulta que el muchacho que tenía diez años en ese entonces ahora tiene 21, el que tenía 15 ahora tiene 26, pero por qué tu no hace las comparaciones con respecto a cómo estaban los precios cuando tu entraste, a cómo está el pollo, el arenque, la leche, el bacalao y aceite vegetales con relación a agosto del 2020, o sea, eso es lo que hay que comparar”, demandó el exfuncionario.

El titular de la secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo insistió que, “y lo que es más grave, que en un acto tan solemne se quiera ridiculizar las estadísticas del Banco Central y de todo el mundo, y mencionó el pollo index como estadísticas, y yo dije se salvó el mundo, a esos muchachos hay que darle el premio Nóbel, porque ya hay que cerrar todos los departamentos de estadísticas del Banco Central, y los departamentos de estadísticas del todo el mundo”.

“Mira la señora del servicio me dijo que venía en el vehículo del transporte público, y la gente lo que estaba preguntando era que dónde estaban vendiendo el pollo index para ellos irlo a comprar, o sea, y yo le digo que en el Estado las cosas no funcionan así, tú tienes un departamento de Estadísticas del Banco Central que es bueno, que elabora las estadísticas del económicas del Gobierno, entonces, sácala de ahí”, precisó.

También lamentó que, “Cómo usted va a dedicar cinco, seis, ocho minutos para no mantener la solemnidad del discurso, decir que tres muchachos economistas amigo mío me dijeron del index del pollo, yo no sé a la población dominicana en general, pero a mí eso no me gustó”.

“Hay dominicanos que hoy en día no tienen el dinero para comer, que se saltan una comida, que padecen situaciones difíciles, que tienen que buscársela para mantener a los hijos, tú no puedes venir a decirle al país que en el pollo index estamos mejor que antes”, deploró el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Toribio dijo que eso no lo cree nadie, porque si estamos también, y mejor que antes, entonces para qué aumentar los salarios, igual hablan de que bajó el nivel de pobreza y, concomitantemente, dice que aumentaron 300 mil tarjetas supérate, entonces habría que ver a quién le dan esas tarjetas cuando ellos dicen que hay menos pobres.

Relacionado