Daniel Sarcos, el venezolano que enamoró a República Dominicana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Daniel Sarcos, el venezolano que cariñosamente acogió este país caribeño enamorándonos a todos con su personalidad, está feliz con el estreno de la nueva temporada del programa de concursos “La Guerra de los Sexos” que ahora se muda a ColorVisión, donde pretende seguir entreteniendo al público que tanto cariño le ha profesado junto a su compañera Lisbeth Santos.

Sus fanáticos expresan que “con el talento y el carisma se nace”, y lo definen como el vivo ejemplo de esta frase.

Animador, actor y presentador, Sarcos ha sabido navegar exitosamente en cada rol que desempeña obtenido consigo el reconocimiento internacional y la aceptación que siempre lleva consigo, a pesar de que todavía siente que le falta mucho por hacer.

A pesar de los difíciles momentos que ha vivido a consecuencia de la pandemia de coronavirus que nos afecta a todos, este maracucho vive entre Estados Unidos y República Dominicana, estampando lo mejor de su arte.

Sarcos aprovechó para dialogar con El Nuevo Diario, sobre sus inicios, los aprendizajes que le ha dejado la pandemia, sus mejores vivencias en la televisión y sobre el popular programa “La Guerra de los Sexos”.

Pregunta: ¿Cómo fue tu ingreso a la televisión? ¿Siempre te visualizaste trabajando para una cadena televisiva?

Respuesta: Todo empezó en el mundo de la música. Cantaba con un grupo de aficionados y de allí pasé a la radio, luego fui a la animación de eventos, después recibí mi primera oportunidad en la TV regional y de allí a la televisión nacional e internacional. Nunca me he imaginado mucho tiempo haciendo lo mismo, quizá por eso me gusta experimentar.

P. ¿El momento de mayor satisfacción trabajando en televisión?

R. ¡Son muchos e incontables! Por ejemplo, cuando animé mi primer “Sábado Sensacional” ante una multitud de 12 mil personas, también cuando me tocaba animar el Festival de la Orquídea, en mi ciudad de origen Maracaibo, o mi primer Miss Venezuela, cuando funde “Aquí se Habla Español”, o cuando animé los premios Billboard en cinco oportunidades.

P. ¿Cómo fue tu salida de Telemundo que fue tu casa por mucho tiempo?

R. Después de siete años fue una separación amistosa, aún conservo muchas amistades en esa cadena. Después de mi separación de Venevision después de 14 años, entendí que las despedidas profesionales siempre son parte del proceso.

P. ¿Qué aprendizaje te ha dejado pandemia y el tiempo de confinamiento?

R. He aprendido mucho sobre las cosas que verdaderamente importan en la vida: los afectos y la familia.

P. ¿Qué te llevó a centrar tu carrera profesional en República Dominicana?

R. Es una combinación de cariño y coincidencias, aquí hay mucho terreno fértil para producir TV.

P. Como productor y actor, ¿Qué te ha ofrecido la industria del entretenimiento en República Dominicana?

R. Oportunidades de desarrollarme y otra ventana para seguir en contacto con el público.

P. ¿Cómo haces para balancear tu trabajo entre USA y RD?

R. Lo primero que hago son muchas millas (risas). Y pues terminó enamorado del proceso de vivir en distintos países.

P. Tienes una amplia carrera y te has desarrollado en distintos ámbitos del mundo del entretenimiento, ¿Sientes que hay algo que te falta por lograr?

R. Siento que me falta de todo por hacer, pero por allí tengo muchas ganas de hacer drama.

P. ¿Dónde te sientes más cómodo: televisión o cine?

R. Cada una tiene su código y su satisfacción, pero puedo decirte que la libertad que siento en el teatro es irrepetible.

P. Te hemos visto como conductor del programa “La Guerra de los Sexos” con Viviana Gibelli, ¿En esta nueva versión con Lisbeth Santos que podemos esperar?

R. La eterna dinámica de hombres y mujeres tratando de ponerse de acuerdo. Ahora la guerra más internacional que nunca y en HD.

P. Cuéntanos una de tus vivencias más divertidas en “La Guerra de los Sexos”.

R. Una vez teníamos una guerra en vivo ante miles de personas, y por algún mal movimiento prácticamente quede paralizado por el dolor. En ese momento Viviana entró con una inyección y se encargó de aplicarme analgésicos y relajante. ¡En una hora me puso derechito!

P. ¿Qué podemos esperar de Daniel Sarcos para el futuro?

R. ¡Las mismas ganas de siempre de entretenerlos!