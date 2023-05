Daniel Rivera revela que RD y Haití tienen pendiente un foro sobre malaria en la isla

Este año se espera el dengue 2; cólera, difteria y malaria están controladas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – República Dominicana y Haití tienen pendiente la realización de un foro sobre malaria, enfermedad que ha venido afectando a la isla.

Así lo reveló el ministro de Salud dominicano, Daniel Rivera, al ser entrevistado en El Nuevo Diario Podcast por el director de este medio, Persio Maldonado; Luis Brito, jefe de redacción; y los comunicadores Jaime Rincón y Julia Muñiz. El funcionario dijo que se ha reunido tres veces con el ministro de Salud haitiano, de manera virtual.

«Nosotros tenemos la política de isla, nos hemos reunido tres veces con el ministro de Haití por zoom, y ahora tenemos pendiente hacer una reunión presencial, un foro. Aquí no debería haber malaria en la isla, por Dios, es una isla pequeña. Nosotros los dominicanos decimos aquí está controlada”, pero el problema es que en Haití no está controlada. Lógicamente, yo estoy de acuerdo con el presidente de la República (…) porque con ese problema que hay en Haití no va a haber un control», detalló.

Difteria, dengue, malaria y cólera

El funcionario aseguró que el cólera, la difteria y la malaria están controladas en el país.

«Nosotros la tenemos controlada, pero tenemos difteria desde Haití, tenemos malaria desde Haití, tenemos dos provincias principales con malaria: San Juan, está controlada, y Azua, todos los casos son malarias importadas que vienen desde Haití», dijo.

«Estamos haciendo un tratamiento personalizado, ¿Usted llegó? Lo recibimos en el aeropuerto, venga acá vamos a hacerle esto, no, yo no me siento nada, le hacemos el estudio, salen positivos la gran mayoría sin síntomas. Iniciamos el tratamiento. La prevención, promoción y la educación son elementos fuertes de Salud Pública, entre esos están el programa de vacunación», agregó.

Sobre el cólera manifestó: «Quiero que me pregunten por cólera, si nosotros clorificamos el agua y está potable, ¿Qué cólera, qué diarra va a ocurrir? Se preguntó. Pero nosotros tenemos 25,ooo tomas de muestra con la red de direcciones provinciales (…) que me dicen el nivel de cloro, si me dicen que en tal ciudad falta, que dicho sea de paso, nunca en las de la frontera faltaron, las que estaban mejor clasificadas ahora en el control de cólera eran las fronteras, entonces, Salud Pública tiene que ver con esa calidad, que el agua potable te llegue clorificada, eso ya es desarrollo».

Mientras, al referirse al dengue, indicó que tienen programada una fumigación contra el dengue en zonas puntuales.

Asimismo, pronosticó que este año se repita el dengue 2. «Si es dengue dos, que se espera, no va a haber letalidad, porque el año pasado fue dengue dos lo que tuvimos», señaló.

SP debería tener un mejor presupuesto

El funcionario señaló también, que el ministerio que dirige debería tener un mejor presupuesto para orientar a la ciudadanía a través de anuncios en los medios de comunicación.

«Si usted se enferma es culpa de nosotros, entonces, tenemos que educar constantemente a través de la publicidad”, dijo, al tiempo de reiterar que se requiere de un mayor presupuesto.

