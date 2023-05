Daniel Rivera revela qué les sucede a hombres van al urólogo por disminución potencia sexual

Ministro de Salud desmiente que obesidad sea herencia familiar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera explicó que en el país hay varias epidemias, entre ellas, el sobrepeso y obesidad, la hipertensión, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares, la diabetes y accidentes de tránsito. El funcionario le atribuyó algunas de estas enfermedades a la mala alimentación y al sedentarismo.

En ese sentido, al ser entrevistado en El Nuevo Diario Podcast, por el director de este medio, Persio Maldonado; Luis Brito, jefe de redacción; el comunicador Jaime Rincón y la abogada Julia Muñiz, el funcionario señaló que «los hombres van al urólogo porque tienen disminución de la potencia sexual, pero no dicen que es diabético y la diabetes afecta la parte vascular que va a irrigar el pene, entonces, van a buscar ayuda al urólogo cuando lo que tienen que controlar es la diabetes, entonces, Salud Pública lo que quiere es ejercicios, como lo estamos haciendo con la ruta de la salud».

Asimismo, desmintió que la obesidad sea hereditaria. «No, yo no sé por qué no bajo de peso, déjame ver la nevera, déjame ver la despensa tuya, ¿Qué es lo que hay? A veces cuando tú abres la nevera lo primero que sale es un pedazo de salami, ¿Pero, qué pasa si yo tengo los dos padres obesos, tendré el 75 % de los hijos obesos? Se preguntó y respondió a seguidas: No hay forma, porque ellos dicen, es de herencia, es dizque de herencia, no, usted está comiendo lo mismo», dijo.

En ese sentido, se refirió también al sedentarismo y aseguró que seis horas de trabajo sentado equivale al consumo de dos cajas de cigarrillo y desmintió que la obesidad sea una herencia familiar.

«Si nosotros nos quedamos aquí, trabajando esas seis horas, eso significa que nosotros nos hemos fumado dos cajas de cigarrillo, para el daño endotelial, pero si tú me agregas que hoy aumentaste la cantidad de azúcares, harinas, ¿Qué voy a tener? Aumento de la insulina, que es la hormona reguladora para esto, y llevo inflamación», sostuvo.

«Y todo el que tú ves, de cualquier color, que tenga el cuello renegrido aquí (parte atrás) (…) o la mujer que tiene los brazos muy anchos arriba (…) ahí hay un exceso de carbohidratos, un exceso de sedentarismo, esa persona está lista, garantizada de que va a ser hipertensa, diabética», agregó el ministro.

En el caso de las escuelas, dijo que solo el 7 % de los niños no hacen actividades físicas, por lo que se ha hecho un programa con varias entidades del Estado para la alimentación saludable de los niños.

Aboga por la prevención

El ministro Rivera, quien abogó por la prevención, recomendó alimentarse bien y ejercitarse. Dijo que no es necesario inscribirse en un gimnasio para ejercitar el cuerpo, por lo que recomendó caminar al menos una hora por día, que equivale a 10 mil pasos por día.

Asimismo, señaló que en coordinación con el Infotep, están formando nutriólogos comunitarios, para ayudar en las comunidades a identificar los alimentos saludables.

Señaló que las personas que tienen apnea del sueño y tienen que usar mascarillas para poder dormir, lo que tienen que hacer es rebajar. «Si tú estás en sobrepeso, tienes apnea del sueño, esto lleva a hipertensión (…) y tienen que usar de noche una mascarilla dizque para respirar, no, usted lo que tiene es que rebajar por Dios, tiene que bajar de peso».

Como Estado, aboga porque las personas que padecen esa enfermedad tengan sus medicamentos a bajo costo, pero también aboga por la prevención, por lo que recomendó hacerse chequeos médicos de manera regular. Además, hacerse los estudios a tiempo, mamografías, chequeos.

Consideró necesario intervenir más en la promoción y en la educación para el cambio del estilo de vida.

Resalta importancia de la salud vial

El ministro resaltó la importancia de la salud vial, para evitar muertes y accidentes de tránsito.

«Si tú no me duermes seis o siete horas, tienes un grado uno de alcohol como quien dice, de concentración, si tú nada más duermes tres o cuatro horas o tienes problema de apnea del sueño, como son los que manejan los grandes vehículos, entonces, todos esos factores inciden en los accidentes, pero si ya Obras Públicas comienza a mejorar las vías de tránsito inmediatamente se beneficia Salud Pública, si Deportes y Educación se combinan a abrir, como lo están haciendo, que los muchachos utilicen las canchas, eso es salud también», explicó.

En ese sentido, resaltó que los tapones del tránsito son un factor que conlleva al estrés.

«¿Cuántas personas has visto, obsérvalas, golpeando el guía del carro, incómodo o tocando la bocina? Ahí tú estás liberando cortisol, catecolaminas, entonces, ¿Cuántas personas no han muerto por un infarto por esta forma de subirse en ese temperamento?», cuestionó.

