Daniel Pujols fustiga el enfoque “politiquero” que le ha querido dar a la ADP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Daniel Pujols fustigó el enfoque «politiquero» y «el relajo» en que Eduardo Hidalgo ha querido convertir a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Pujols criticó al presidente de la ADP por hacer del gremio una presentación de la oposición y no de los maestros.

“Es penoso que el presidente de la ADP se preste a politiquear y a relajar con el pan de la enseñanza. Es penoso y llora ante la presencia de Dios, pero no solamente él, así hay muchos, porque los números no les dan, usted sabe la vagabundería, esa es una aberración”, expresó.

Durante la conducción del programa “Pujols Contigo” que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el profesional de la comunicación también se refirió a la falta de honestidad en algunos líderes políticos pertenecientes a los partidos opositores, respecto a al gran trabajo que ha realizado la actual gestión gubernamental para mejorar la vida de los dominicanos.

(Ver programa).

“En los campos deberían tirarle las bacinicas a esos que se prestan para hacer una marcha contra el alza de los alimentos; sin embargo, la canasta familiar que tiene la República Dominicana está mejor que en muchos países y es la más barata”, apuntó.

En tal sentido, aconsejó a los ciudadanos no dejarse confundir por los discursos demagogos de aquellos políticos que intentan ocultar la estabilidad con la que goza el país.

“Señores, no nos dejemos confundir por esos discursos demagogos y rastreros que simplemente quieren ocultar la realidad. Siempre he aprendido que la verdad y la realidad son cosas que no se ocultan, porque siempre van a permanecer ahí, independientemente de la decoración que usted le quiere dar”, señaló.

Asimismo, reconoció que “este pueblo sabio, sabe muy bien que los malos que hoy han querido venderse de oveja no pueden regresar”.

