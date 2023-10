Daniel Pujols a Danilo Medina: El PRM sí ha sido una maldición, pero para su familia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Daniel Pujols aseguró que el expresidente Danilo Medina tenía razón al definir como una “maldita maldición” a la presente gestión gubernamental; sin embargo, le faltó especificar que esta maldición solos afecta a los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a su familia.

Pujols argumentó que Danilo Medina nunca había pronunciado una verdad tan contundente como esta, porque el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha resultado ser una maldición para aquellos que durante años se beneficiaron personalmente de los recursos públicos y hoy pagan con cárcel.

“Danilo ha dicho que el PRM, que el gobierno de Luis Abinader ha sido una maldición y señores, esa es la verdad, ha sido una maldición para su familia, porque se robaron el erario y han tenido que caer presos, ha sido una maldición, porque a él mismo se le ha agravado la salud pensando que lo van a meter preso, ha sido una maldición, porque el jefe de su seguridad está preso con millones incalculables que hasta iglesias llenaron de papeletas, que según el Ministerio Público”, comentó.

El profesional de la comunicación realizó estas declaraciones durante la conducción del programa “Pujols Contigo”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En tal sentido, insistió en que Danilo Medina sí dijo la verdad, aunque posiblemente no la expresó de manera explícita ni proporcionó la aclaración que esperaba el pueblo dominicano, situación que lo obligó a precisar el trasfondo de las afirmaciones del exmandatario.

“Danilo Medina ha dicho una verdad, que no la dijo nunca, ni siquiera cuando era presidente, hay que escucharla muy bien, el lío fue que no le dieron la interpretación o no le dio la aclaración que esperaba el pueblo, simplemente la dejó a medias”, pronunció.