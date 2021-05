Daniel Candelario: El Nuevo Diario ha sido parte fundamental de la prensa dominicana

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- El periodista y catedrático universitario, Daniel Candelario, afirmó que el periódico El Nuevo Diario ha sido parte fundamental de la prensa dominicana durante su trayectoria que hoy arriba a 40 años al tiempo de destacar su rol también del lado de la sociedad.

“El Nuevo Diario ha sido parte fundamental de la prensa dominicana porque de aquí han salido muchos periodistas y en el ejercicio periodístico descansa lo que es una parte institucional o democrática en que se debe regir un país”, sostuvo Candelario, quien laboró en este medio durante el periodo comprendido entre 1998-2000.

Agregó que durante su existencia, este diario ha jugado un rol sumamente importante, siempre de la mano hacia los mejores intereses de la Republica Dominicana, siendo crítico cuando ha tenido que serlo.

A su entender, El Nuevo Diario es el mejor periódico de la República Dominicana, “indudablemente”.

“Entiendo que lo es porque quizás en el periódico que menos atado a intereses esté en el país”, manifestó el actual director de prensa de Telecentro, canal 13.

Logro más grande de El Nuevo Diario

Durante unas palabras de motivación en ocasión del 40 aniversario del medio de comunicación, Candelario sostuvo que uno de los logros más grandes de El Nuevo Diario ha sido mantenerse.

“Mantenerse, independientemente de las coyunturas que le ha tocado vivir a El Nuevo Diario ha sido una proeza”, expresó el periodista quien durante su estadía en este periódico se desempeñó como editor político.

Otro punto a destacar, de acuerdo a Candelario, es que este medio ha identificado su público, lo que le ha permitido trabajar para esa segmentación, donde radica parte de su éxito.

Su principal reto, el paso a lo digital

Entiende que el resto más grande que ha tenido que enfrentar El Nuevo Diario ha sido dar el salto a lo digital, área donde, según manifestó, le ha ido muy bien, tanto en el periódico como en su plataforma de televisión.

“Fue un tremendo reto, primero, porque entiendo que don Persio supo adaptarse al cambio en el momento preciso y ha sentado precedentes, lo que ha hecho El Nuevo Diario en este cambio es historia”, dijo Candelario antes de agregar que este diario es parte de su vida profesional.

Dijo que este medio informativo a nivel digital es adulto, “porque ha logrado calar, de hecho, debe de estar entre los tres primeros periódicos de la República Dominicana que más se leen en este renglón”.

Sostuvo que El Nuevo Diario tiene una buena respuesta de parte del público, pero también de parte del personal hacia los lectores, “quienes tienen una página totalmente actualizada”.

Su llegada al periódico

Candelario recordó que entró a El Nuevo Diario como pasante.

“Recuerdo que estaba buscando una oportunidad para aprender lo que era el diarismo a nivel impreso y entonces entro a El Nuevo Diario como pasante, justamente los domingos”, explicó el comunicador que hoy cuenta con más de 20 años de experiencia.

Agregó que luego se fueron dando condiciones, y empieza a colaborar en el periódico durante la semana hasta que finalmente se presenta se dio el caso de que el editor político se fue al periódico El Siglo, puesto que entonces pasó a asumir.

“Entiendo que debo ser el editor político más joven que tuvo el diarismo impreso en la República Dominicana y le estoy bastante agradecido a El Nuevo Diario por haberme dado esa oportunidad”, dijo Candelario.

Su primer encuentro con Persio Maldonado

Tras abordar el tema del primer encuentro con el director del periódico, el señor Persio Maldonado Sánchez, Candelario sostuvo que el mismo fue “muy fabuloso, porque es un hombre muy plural, de un trato como pocos seres humanos he conocido”. “De hecho, yo denomino a don Persio como mi jefe eterno, porque el trato recibido ha sido un hecho que siempre voy a agradecer”, precisó.

El periodista asegura que El Nuevo Diario lo marcó “porque ha sido el medio que me dio la única liquidación que he recibido en mi vida y la recibí porque don Persio decidió dármela cuando me hicieron una buena oferta en el periódico El Siglo”.

Recordó que en esa ocasión cuando le comunicó la noticia a don Persio de que se iba a otro medio, este le dijo que lo iba liquidar, respondiéndole que no le correspondía hacerlo porque estaba renunciando, “pero de todas maneras me dijo que lo iba a hacer”.

“Y eso es algo que agradezco porque parece que hice un buen trabajo en El Nuevo Diario”, sostiene lleno de orgullo el también profesor.

Candelario manifestó que haber trabajar en El Nuevo Diario representa mucho para él, primero la confianza que depositaron en toda la redacción y por lo aprendido, que, según entiende, le ha servido en lo que es su carrera, en todos estos años que tiene ejerciendo el periodismo en la Republica Dominicana.

Confesó que siempre ha envidiado lo que aprendió de El Nuevo Diario, la familiaridad con que se maneja este medio.

“Es algo que a mí me encanta de este periódico, es algo que no borro de mi mente porque me sentía en familia trabajando en El Nuevo Diario”, adujo.

Candelario reiteró su agradecimiento a los ejecutivos del diario por la oportunidad brindada a su persona y, a aquellos compañeros que durante su tiempo de labor le corrigieron sus errores para que fuera mejor periodista.

A todos, le dijo lo siguiente: “Debo decirle que tienen un periódico envidiable, una estructura comunicacional que cualquier periodista estaría orgulloso de estar aquí”.

