D’Angelo Russell: «Nunca he estado tan emocionado con el equipo»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Para bien o para mal, se avecinan nuevos tiempos en Minnesota. El fichaje de Gobert augura un cambio drástico en el futuro inmediato de los Timberwolves. Y, aunque hubiese dudas de que terminase siendo así, D’Angelo Russel seguramente juegue un importante papel en el devenir del equipo. Más que nunca, el base será empujado a ser un organizador a tiempo completo. Algo que le ha costado casi desde el comienzo de su carrera a pesar de que acaba de firmar su mejor temporada desde el pase. Él no tiene dudas. «Nunca había estado tan emocionado con el equipo» cuenta en una charla para The Athletic.

Russell asegura que no está contento por cómo terminó la temporada pasada ni en lo colectivo ni en lo individual. Algo que asegura ha incentivado su ética de trabajo. El base está entusiasmado de jugar en un sistema con Rudy Gobert como bloqueador y Karl-Anthony Towns castigando desde la distancia. «Si me das un bloqueo que continúe a canasta y un tirador, creo que puedo hacer las cosas más fáciles para los que me rodean». El propio Gobert admitía en su presentación que estaba ansioso de jugar en un equipo que buscase más sus continuaciones al aro y aprovechase su amenaza vertical.

«Sobre el papel es el mejor equipo en el que he estado. Es nuestro trabajo hacer que las cosas funcionen sobre el parqué» dice D-Lo. Aumentar el talento también supone constreñir la convivencia y el espacio salarial para todos. Este mismo año Russell podría firmar una extensión multianual con los Timberwolves, lo cual ha hecho aparecer rumores sobre prescindir de él en el medio plazo. «Obviamente quiero firmar esa extensión. […] Ya he estado en otros equipos en los que pagan a todo el mundo después de ganar. No me preocupa» zanja el base.

Relacionado