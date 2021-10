Dan toques finales al montaje de Primera Feria Cultural y XII del Libro 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. -Los voluntarios y diferentes equipos interdisciplinarios que organizan el montaje de la Primera Feria Cultural y XII del Libro 2021 se reunieron en la Church of Scientology of Harlem, ubicada en 220 E 125th St, New York, NY 10035, para ir dando los toques finales al evento que será realizado los días 15, 16 y 17 del presente mes de octubre, actividad que organiza el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos.

Al hacer uso de la palabra, la comisionada de Cultura, Lourdes Batista, agradeció el apoyo de la comunidad, a Church of Scientology of Harlem, al presidente Luís Abinader, al Ministerio de Cultura, lideres políticos de descendencia dominicana, gestores culturales y líderes comunitarios que han permitido ver en cada uno de ellos un albergue para las diferentes actividades relativas a la feria y al Comisionado en sí.

“Queremos significar una vez más algo muy importante, que el Comisionado de Cultura no es un edificio, el comisionado de cultura somos todos los dominicanos, porque el comisionado es la expresión de la comunidad dominicana, el amor por nuestras raíces, el amor por nuestra identidad y por nuestra bandera tricolor; por lo tanto, hoy estamos más fuertes en el propósito colectivo, y más unidos que siempre”, destacó.

Mientras que el director de la feria, Javier Fuentes, felicitó a los equipos que convergen en el montaje del referido evento cultural, y agradeció a los nuevos voluntarios, su disposición de trabajar para lograr una feria sumamente exitosa.

Recordó la cena de gala a celebrarse la noche del 14 de octubre y que busca compartir y recaudar fondos para la Primera Feria Cultural y XII del Libro.

Valoró la labor de la comisionada y de todo el equipo que los acompaña, así como el apoyo recibido por las diferentes autoridades norteamericanas de descendencia dominicana y el apoyo total de la diáspora.

Se recuerda que el pasado viernes, el Departamento de Edificios en la Ciudad de Nueva York decidió cerrar temporalmente un área del edificio donde está alojado el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, y una iglesia evangélica, debido a algunas irregularidades del edificio, no así del Comisionado, lo que está en vía de resolverse en las próximas semanas.

La Primera Feria Cultural y XII del Libro 2021, será celebrada en la Escuela George Washington High School, en el 549 de Audubon Avenue y 193 street Nueva York NY., los dias 15, 16 y 17 de octubre, está dedicada al académico Silvio Torres Saillant; lleva como título: “Migración dominicana”, con su lema: “leer es migrar entre páginas”, teniendo presente que se está “Haciendo Cultura al Andar”.

En un comunicado de prensa, destacaron que la feria ha concitado el apoyo de la diáspora, sus diferentes líderes culturales, además de reconocidas figuras de la vida política, profesional, artística y del ámbito cultural en sentido general, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos.

Agregaron que la cena de gala pro-fondos para la feria, está pautada para el día 14 de octubre, en Beverly Hills Manor, situado en Jerome Avenue, Bronx, NY.

