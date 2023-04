Dan detalles del Clásico de Sóftbol Jarabacoa dedicado a Francisco Camacho y Don Andrés Dilonex

EL NUEVO DIARIO, Jarabacoa.- En un encuentro con la prensa en el Restaurante Serie 50, se dieron a conocer todos los detalles de la IV edición del Clásico de Sóftbol Jarabacoa CLASOJA Semana Santa Santa 2023, el cual tendrá una dedicación especial al ministro de Deportes Francisco Camacho y a Don Andrés Dilonex, considerado en esta demarcación montañosa como el principal propulsor del deporte, con más de treinta años de labor.

El torneo además reconocerá al diputado Rogelio Alfonso Genao, quien se ha caracterizado por ser un gran aliado del deporte y los deportistas de su municipio.

En el evento, que esta en opción la Copa Ferretería Hermanos Peñaló, tendrá como anfitriones el conjunto del Jarabacoa Team, los Bandidos de Santo Domingo, Estrellas de Fantino de Constanza, los Astros de Piedra Blanca (Bonao), RM Consuegra (Ortega Moca) y los Dinámicos de Constanza.

El primer partido esta programado para iniciar el sábado 08 a la 1:00 de la tarde en el Play Manuel de Jesús Durán Lora (Chaca) enfrentándose los Astros vs Estrellas de Fantino, a segunda hora los Dinámico vs Los Bandidos y cierran la primera ronda Jarabacoa Team vs RM Consuegra.

El formato de competencia está establecido de la siguiente forma, los tres ganadores avanzan a la semifinal misma que será el 09 a las 9:00, completando el cuarto clasificado el mejor perdedor que será determinado por el mejor porcentaje de carreras permitidas.

Este IV CLASOJA cuenta con el auspicio de Don Andrés Dilonex, diputado Rogelio Alfonso Genao, senador Ramón Rogelio Genao, Ing. Yunior Torres (Ayuntamiento Jarabacoa), entre otros.

