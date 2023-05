Dan a conocer supuesto sueldo de Clarissa Molina en Univisión

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – La reportera de «El Gordo y La Flaca», Clarissa Molina dio el salto de los certámenes de belleza a los reflectores, la presentadora forma parte de la nueva generación de talentos para Univisión, donde cada vez tiene más oportunidades en importantes proyectos, por esta razón, muchos están interesados en saber cuánto gana la dominicana.

Según resaltó el medio internacional «Ella» asegura que el sueldo de la dominicana oscila los 20 mil dólares al mes, es decir, poco más de un millón de pesos dominicanos.

En ese mismo orden, la ex Miss República Dominicana Universo ha incursionado también en el negocio de las bienes raíces y ha sido reconocida por la revista Forbes como una «joven promesa latina de las inversiones».

En el artículo de Forbes Three Ways To Make Money Even During A Recession (Tres formas de ganar dinero incluso durante una recesión), escrito por Gabriela Berrospi, miembro del Consejo Finaciero de Forbes, la experta incluyó a la dominicana y citó sobre ella: «Otra mujer en mi comunidad con la que hablé sobre este tema es la anfitriona de Univisión, Clarissa Molina, quien comenzó a comprar propiedades en los últimos años en Miami. La diferencia es que ella vive en uno de ellos mientras alquila el segundo para obtener ingresos».

Clarissa Molina compartió la noticia en sus redes sociales y agradeció el gesto de la revista al calificarla como ejemplo siendo una mujer joven en el negocio de las bienes raíces.

La dominicana que es co-conductora del programa El gordo y la flaca ha sido tomada en cuenta por la cadena para ser presentadora de «Premio Lo Nuestro», «Premios Juventud» o los Latin AMAS.

En 2016 Molina ganó el reality show Nuestra Belleza Latina, versión vip, donde 12 de las 99 finalistas que habían pasado por los 9 años de programa volvieron a la competición de ese mismo año. Este año sucedió el primer «Back to Back» de la historia del concurso cuando la pasada reina Francisca de nacionalidad dominicana, la coronó como la décima reina del reality y la segunda corona para la República Dominicana. Molina obtuvo en la votación final del público un 53% de los votos en contra del 47% obtenido por sus tres contrincantes, divididos respectivamente.

La santiaguera también ganó Mira quién baila VIP y actuó en las películas Que León, Los leones y Flow Calle.

